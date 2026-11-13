Insight presenta Agent Store para acelerar la adopción de la IA en el entorno empresarial

Insight Agent Store - Insight Technology Solutions

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de noviembre de 2026.-

Un catálogo de agentes de IA, plataformas preparadas para producción y servicios integrados para pasar de la idea a resultados en días o semanas

Insight Enterprises (NASDAQ: NSIT) ha anunciado hoy el lanzamiento global de su tienda online Agent Store, que ofrece a sus clientes acceso a un catálogo en constante crecimiento de soluciones de IA probadas y diseñadas para generar resultados de negocio medibles. La tienda da servicio a un amplio abanico de funciones empresariales y amplía el acceso a flujos de automatización que abordan los procesos críticos del negocio e impulsan la adopción interna de la IA para generar un ROI medible.



Insight incorpora seis nuevas soluciones agénticas a su biblioteca de IA, que asciende así a 15 tras la presentación de nueve a principios de este año. Insight despliega cada solución directamente para el cliente, ya sea de forma independiente o como parte de iniciativas de transformación con IA de mayor alcance, respaldadas por sus equipos de consultoría, implantación y servicios gestionados. Agent Store permite poner la IA a trabajar en cuestión de días o semanas, en lugar de meses.



"Las organizaciones sienten cada vez más la presión de llevar la IA de los pilotos aislados a producción. Como 'Cliente Cero', Insight ha desarrollado un enfoque repetible para ayudar en este proceso, validado primero en nuestra propia organización", ha afirmado Jack Azagury, CEO de Insight. "Tras impulsar una adopción interna de la IA superior al 90 %, sabemos de primera mano lo que hace falta para desplegar y escalar la IA agéntica con rapidez y de forma responsable. Al combinar las soluciones de Agent Store con nuestra experiencia en consultoría y servicios gestionados, Insight ayuda a sus clientes a pasar del 'hype' al 'cómo' con la IA, para obtener resultados medibles en sus propias empresas y generar valor a largo plazo en todos los sectores".



Agent Store incluye soluciones como Insight AI Flight Academy, una plataforma gamificada que acelera la adopción de la IA mediante formación y gestión del cambio, y TokenScope, una solución de control de costes que ayuda a los equipos financieros a gestionar el gasto en IA midiendo el uso y el consumo de tokens. Todas las soluciones se desarrollaron inicialmente para clientes o se utilizaron de forma interna en distintos departamentos, como seguridad, finanzas y asuntos jurídicos, con el fin de simplificar tareas y mejorar la eficiencia global de Insight mediante la IA.



Entre las nuevas soluciones disponibles en el lanzamiento se encuentran:



• Quote Advisor evalúa precios, inventario, transporte y requisitos contractuales para convertir los pedidos de los clientes en presupuestos con el suministro resuelto.







• NDA Review Agent agiliza la revisión de acuerdos de confidencialidad (NDA) para determinar si se ajustan a las políticas legales de la compañía.







• Parts Order Assist guía al personal de almacén, mantenimiento y campo en la solicitud de piezas mediante una búsqueda en catálogo basada en IA.







Culligan International se ha convertido en el primer cliente externo en implantar Flight Academy para desarrollar la fluidez en IA de toda su plantilla. El líder mundial en servicios del agua utiliza productos de IA agéntica como Microsoft Copilot, Cowork, Copilot Studio, Azure y Microsoft Fabric, e incorpora el gobierno tanto del coste como de la responsabilidad en el uso de la IA.



"En Culligan creemos que la tecnología no transforma una empresa: lo hacen las personas. La adopción de la IA generativa va muy por delante de la curva de aprendizaje, y es nuestra responsabilidad dotar a nuestros equipos de las mejores herramientas para liderar hoy y en el futuro", ha señalado Laura Walsh, Global CIO de Culligan International. "Junto a nuestros socios de Insight, hemos priorizado la formación en IA para que nuestros equipos puedan aprovecharla con confianza, de forma productiva y responsable. Estamos aplicando las mejores prácticas de Insight y hemos creado una red de embajadores funcionales que ha convertido la adopción de la IA en un esfuerzo orgánico, impulsado por la comunidad, en todas las áreas y geografías".



Agent Store ya está disponible con carácter general en 14 países. En Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá; en Asia-Pacífico, en Australia, Nueva Zelanda y Singapur; y en Europa, Oriente Medio y África, en Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España, Suecia y Reino Unido.



Para más información sobre Agent Store, visitar este enlace.



Acerca de Insight

Insight Enterprises es un integrador de soluciones líder que ayuda a los clientes a resolver sus desafíos tecnológicos combinando el hardware, software y servicios adecuados. Miembro de la lista Fortune 500, cuenta con una red de más de 6,000 socios y expertos en todo el mundo que facilitan el acceso a capacidades de TI de extremo a extremo. Durante más de 35 años, la compañia ha implementado y optimizado soluciones tecnológicas para sus clientes de manera eficiente, efectiva y segura. Son reconocidos como un Great Place to Work, uno de los Mejores Empleadores del Mundo por Forbes y uno de los Mejores Lugares para Trabajar del Mundo por Fortune. Más información en insight.com. NSIT-M







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