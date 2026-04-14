Instacart adquiere Instaleap para acelerar la expansión global de su plataforma tecnológica para el sector retail

(Información remitida por la empresa firmante)

La operación refuerza la presencia internacional de Instacart y acelera su crecimiento junto a grandes cadenas de distribución en Europa, Latinoamérica y Oriente Medio

SAN FRANCISCO, 14 de abril de 2026/PRNewswire/ -- Instacart (NASDAQ: CART), compañía líder en tecnología para el sector de la distribución alimentaria en Norteamérica, ha anunciado hoy la adquisición de Instaleap, una plataforma global de soluciones tecnológicas y logística para el comercio electrónico que permite a los retailers optimizar y escalar sus operaciones digitales.

La operación se enmarca en la estrategia de Instacart de impulsar su expansión internacional y reforzar su propuesta tecnológica para retailers a nivel global, con el objetivo de digitalizar y optimizar toda la cadena de valor del supermercado. Instaleap desarrolla tecnología específica para el sector de gran consumo, orientada a resolver retos clave del comercio electrónico, como la integración con marketplaces y la gestión de pedidos y entregas. Su propuesta complementa el ecosistema de soluciones empresariales de Instacart. La compañía cuenta con cerca de 100 clientes retailers y marketplaces fuera de Norteamérica, entre ellos Cencosud, Continente, Jerónimo Martins, Lulu o SPAR. Opera en casi 30 países y ha consolidado una fuerte presencia en Europa, Latinoamérica y Oriente Medio. Hasta la fecha, ha gestionado más de 100 millones de pedidos.

"Existe una gran oportunidad para expandir nuestra tecnología a nivel internacional a través de una estrategia centrada en el retailer, que le permita responder a las crecientes demandas omnicanal de sus clientes", ha señalado Ryan Hamburger, Chief Commercial Officer de Instacart. "Estamos viendo un creciente interés global por nuestras soluciones digitales y en tienda, como Storefront Pro o Caper Carts, con primeras implantaciones en Europa y Australia. La incorporación de Instaleap refuerza nuestra capacidad para acelerar este crecimiento y ofrecer mayor valor a retailers y consumidores en todo el mundo".

Por su parte, Antonio dos Santos Nunes, CEO y cofundador de Instaleap, ha afirmado: "Este es un hito clave para Instaleap y para los retailers con los que trabajamos". Hemos construido una plataforma enfocada en las necesidades específicas del sector en distintos mercados internacionales. Integrarnos en Instacart nos permitirá escalar nuestro impacto de la mano de un socio que comparte nuestra visión de impulsar el éxito del retail".

En una primera fase, Instaleap operará como filial íntegramente participada por Instacart, garantizando la continuidad del servicio a sus clientes. Instacart prevé mantener el portafolio actual de soluciones de Instaleap y, progresivamente, ampliar la oferta tecnológica con nuevas capacidades en ecommerce, tienda conectada, retail media, inteligencia artificial y análisis de datos.

Entre las principales soluciones de Instacart destacan:

Storefront Pro , su plataforma de comercio electrónico de nivel empresarial, utilizada por más de 380 marcas, como Aldi, Costco, Publix o Sprouts.

Carrot Ads , su solución de retail media, permite a más de 310 retailers y partners desarrollar nuevas fuentes de ingresos publicitarios.

Caper Carts , carros inteligentes impulsados por inteligencia artificial que mejoran la experiencia de compra en tienda, ya implantados en mercados como Reino Unido o Australia.

FoodStorm , solución integral para la gestión de pedidos en secciones de productos frescos, conectando la compra online con la preparación en tienda.

La adquisición refuerza el compromiso de Instacart de ofrecer soluciones integradas que impulsen el crecimiento del retail y mejoren la experiencia del consumidor. Para más información sobre Instacart Enterprise, visite:https://www.instacart.com/company/retailer-platform

Sobre InstacartInstacart es una empresa líder en tecnología para el sector de la distribución que colabora con más de 2.200 retailers, representando cerca de 100.000 establecimientos, para transformar la forma en que los consumidores acceden a productos de alimentación. A través de su marketplace, su plataforma tecnológica y su ecosistema publicitario, la compañía impulsa el comercio electrónico, la logística, la innovación en tienda y las soluciones basadas en datos e inteligencia artificial. Más información:www.instacart.com/company (Maplebear Inc. es la denominación social de Instacart).

Sobre InstaleapInstaleap es una plataforma global de soluciones tecnológicas y logística para el comercio digital que permite a retailers optimizar y escalar sus operaciones online. Presente en aproximadamente 30 países de Latinoamérica, Europa, Medio Oriente, integra todo el ciclo del ecommerce, desde la gestión de pedidos hasta la entrega, incluyendo picking, ruteo y experiencia de cliente. Más información:www.instaleap.io

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