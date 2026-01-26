Instalaciones contra incendios; los errores más comunes que ponen en riesgo a empresas y comunidades - Fuegonor

(Información remitida por la empresa firmante)

España, 26 de enero de 2026.- Expertos de Fuegonor, empresa especializada en instalaciones contra incendios en toda España, advierten de que una gran parte de los edificios empresariales, locales comerciales y comunidades de vecinos presentan deficiencias graves en sus sistemas de protección contra incendios, muchas de ellas derivadas de la falta de mantenimiento y del desconocimiento de la normativa vigente.

Extintores caducados, BIES sin presión y señalización deficiente, entre los fallos más habituales

La protección contra incendios sigue siendo uno de los aspectos más descuidados en demasiadas empresas en España, a pesar de su importancia para la seguridad de las personas y la continuidad de la actividad empresarial. En el día a día, es frecuente encontrar instalaciones que, aunque aparentemente cumplen con los requisitos mínimos, no funcionarían correctamente en caso de emergencia real.

Desde Fuegonor explican que uno de los errores más habituales es la presencia de extintores caducados o sin las revisiones obligatorias. Estos equipos, aunque visibles y correctamente colocados, pueden perder eficacia con el paso del tiempo si no se someten a los controles periódicos exigidos por la normativa, lo que compromete su funcionamiento cuando se necesitan.

Grupos de presión y depósitos contra incendios, un punto crítico poco revisado

Otro de los aspectos que suele pasar desapercibido en muchas instalaciones empresariales es el estado de los grupos de presión y los depósitos de agua destinados a la protección contra incendios. Estos sistemas son esenciales para garantizar el caudal y la presión necesarios en caso de emergencia, especialmente en naves industriales, parkings y edificios de gran superficie.

Según establece el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI), los sistemas de abastecimiento de agua contra incendios, incluidos los grupos de presión y los depósitos, deben someterse a revisiones y pruebas periódicas para garantizar el caudal y la presión necesarios en caso de emergencia.

Desde Fuegonor señalan que es habitual encontrar grupos de presión fuera de servicio, con componentes desgastados o sin pruebas periódicas, así como depósitos con niveles insuficientes o sin las condiciones de limpieza y estanqueidad exigidas.

Estas deficiencias pueden provocar que, aun disponiendo de BIES o sistemas de rociadores, el agua no llegue con la presión adecuada en el momento crítico.

La falta de mantenimiento en estos elementos genera una falsa sensación de seguridad, ya que el sistema parece operativo sobre el papel, pero no ofrece garantías reales de funcionamiento. Por este motivo, los especialistas insisten en la importancia de revisar de forma periódica los grupos de presión, las bombas y los depósitos, asegurando que el conjunto del sistema contra incendios funcione de manera coordinada y eficaz.

BIES sin presión ni mantenimiento adecuado

Otro de los problemas recurrentes detectados por los técnicos es el mal estado de las Bocas de Incendio Equipadas (BIES). La falta de presión, mangueras deterioradas, válvulas defectuosas o instalaciones obstruidas son incidencias frecuentes en edificios que no realizan un mantenimiento preventivo regular. En una situación de incendio, este tipo de fallos puede resultar crítico.

Según señalan desde Fuegonor, “muchas BIES no han sido probadas en años, lo que genera una falsa sensación de seguridad en responsables y usuarios del edificio”.

Señalización deficiente y difícil localización de los equipos

La señalización inadecuada o inexistente es otro de los grandes puntos débiles en materia de protección contra incendios. Señales mal ubicadas, no homologadas o con baja visibilidad dificultan la localización de los equipos de extinción y de las vías de evacuación, especialmente en situaciones de humo, cortes de luz o pánico.

Además del riesgo para las personas, estas deficiencias pueden acarrear sanciones administrativas, problemas con las aseguradoras y responsabilidades legales para propietarios y gestores de los inmuebles.

Desde Fuegonor recuerdan la importancia de realizar revisiones periódicas y contar con empresas especializadas y certificadas, no solo para cumplir con la normativa, sino para garantizar que los sistemas de protección contra incendios funcionen correctamente cuando realmente se necesitan.

Contacto para prensa y consultas de empresas:

Para más información, entrevistas o consultas técnicas, puede contactar con Fuegonor, especialistas en instalaciones contra incendios en toda España:

Web: fuegonor.com

Email: info@fuegonor.com

Contacto

Emisor: Fuegonor

Contacto: Fuegonor

Número de contacto: 900 43 31 19