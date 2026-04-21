Las instituciones de EDUCA EDTECH Group coronan Financial Magazine 2026 con decenas de primeros puestos

EDUCA EDTECH Group reconocido en los Rankings Financial Magazine - EDUCA EDTECH GROUP

(Información remitida por la empresa firmante)

El grupo refuerza su liderazgo internacional en formación online con decenas de primeras posiciones en negocio, salud, tecnología y educación

Madrid, 21 de abril de 2026.- Las instituciones de EDUCA EDTECH Group han sido protagonistas de la 13.ª edición de los Rankings de Financial Magazine, publicados en abril de 2026. El ecosistema educativo del grupo ha logrado más de 150 posiciones destacadas, incluyendo decenas de primeros puestos en distintas áreas formativas, consolidando su presencia como uno de los referentes internacionales en educación online.

Estos rankings, que evalúan criterios como la calidad académica, la innovación, la reputación institucional o la empleabilidad, sitúan a las instituciones del grupo entre las mejor valoradas en disciplinas clave para el mercado laboral actual.

Liderazgo en áreas estratégicas de negocio, tecnología y creatividad

Entre los resultados más destacados, Euroinnova ha alcanzado varias primeras posiciones en categorías como másteres en Moda, Periodismo o Diseño Gráfico, además de situarse entre los principales centros en estudios empresariales, proyectos sociales y desarrollo personal. Un posicionamiento que refuerza su papel como learning hub de formación online, basado en la accesibilidad y la innovación educativa.

Por su parte, INESEM Business School lidera rankings en estudios empresariales, comunicación corporativa e informática, y mantiene una fuerte presencia en áreas vinculadas a la transformación digital, como inteligencia artificial, Data Analytics o realidad virtual. Un resultado alineado con su enfoque en formación rigurosa, aplicada y orientada a la empleabilidad.

Especialización como eje diferencial en fiscalidad, salud y arquitectura

El reconocimiento de Financial Magazine también pone en valor la especialización de las instituciones del grupo:

INEAF se posiciona en primera posición en másteres de auditoría y banca y mercados financieros, consolidando su papel como referente en formación fiscal y jurídica .

INESALUD alcanza el primer puesto en másteres en nutrición y programas de enfermería, destacando en un ámbito donde la actualización constante es clave para la calidad asistencial .

Structuralia lidera las categorías de arquitectura, interiorismo y planificación urbana, y refuerza su presencia en energía y medio ambiente, áreas estratégicas en el desarrollo de infraestructuras sostenibles.

Proyección internacional y diversidad formativa del grupo

El ranking también refleja la fortaleza internacional del grupo. UDAVINCI ha alcanzado el primer puesto en varias categorías en Latinoamérica, incluyendo mejores universidades y escuelas de negocio, mientras que CEUPE y ESIBE consolidan su presencia en rankings internacionales de posgrado.

En el ámbito docente, Red Educa obtiene posiciones destacadas en logopedia, pedagogía e intervención con menores, reforzando su papel en la formación especializada del sector educativo.

Un modelo educativo impulsado por tecnología propia

Más allá de los resultados, estos reconocimientos evidencian la evolución del modelo educativo de EDUCA EDTECH Group, basado en la integración de tecnología propia y metodologías innovadoras. El grupo ha desarrollado plataformas de aprendizaje impulsadas por inteligencia artificial que permiten personalizar la experiencia formativa y adaptarla a las necesidades de cada estudiante.

Con más de 20 años de trayectoria, presencia internacional y más de un millón de estudiantes formados, las instituciones de EDUCA EDTECH Group continúan consolidando su posicionamiento como actrices clave en la transformación del sector educativo online, con un enfoque centrado en la empleabilidad y el aprendizaje continuo.

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