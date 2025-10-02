Las instituciones financieras líderes del país se dan cita en el Financial & Fintech Innovation Summit

(Información remitida por la empresa firmante)

Una cita ineludible para descubrir de primera mano las estrategias que están redefiniendo el futuro del sector y aprender directamente de quienes están liderando el cambio.

Madrid, 2 de octubre de 2025.-

Las principales entidades bancarias del país como Banco Santander, BBVA, N26, Abanca, Allfunds, CBNK, Aresbank o Deustche Bank, entre otras, ya han confirmado su participación a la VII edición del Financial & Fintech Innovation Summit, el epicentro de la transformación financiera.

Este evento, que se celebra el próximo 28 de octubre en la Sala Truss del Movistar Arena, organizado por Urban Event Marketing Agency, será una jornada intensiva de conocimiento práctico y networking, donde los asistentes podrán participar en workshops especializados y asistir a paneles de expertos que abordarán los desafíos y oportunidades más cruciales de la banca y el ecosistema fintech.

Un encuentro de alto nivel

Gabriela Orille, Consejera Independiente de Denarius y Advisory Board Member de Onyze, reconocida por Forbes entre las 100 españolas más creativas en el mundo de los negocios y una de las influencers Fintech más valorada de nuestro país, será la responsable de inaugurar la jornada, que reunirá a más de 300 profesionales del ecosistema financiero y asegurador.

Por otro lado y, como gran divulgador de la educación financiera, esta VII edición del Financial & Fintech Innovation Summit también acogerá workshops divulgativos impartidos por líderes referentes en el sector como Salvador Mas, CEO de GPTAdvisor, responsable de desarrollar modelos de IA dirigidos al sector del asesoramiento financiero; o Javier Pastor, Director of Institutional Training and Communications en BIT2ME, la plataforma líder en España para el intercambio de criptomonedas y servicios blockchain.

Además, en esta séptima edición también jugarán un papel importante los CFOs, CIOs y CTOs que debatirán sobre los desafíos que deberán afrontar y compartirán su visión y expectativas sobre un futuro en el que ya no será posible trabajar en silos, sino que será necesario un modelo colaborativo en el que responsables financieros y tecnológicos aúnen fuerzas para superar con éxito los retos de una transformación sin precedentes.

IA, tecnología e innovación

La Inteligencia Artificial será una de las protagonistas en esta edición al posicionarse como el motor central de la transformación que está viviendo el sector. Las discusiones se centrarán en cómo la IA y el Machine Learning están redefiniendo la experiencia del cliente a través de la personalización de servicios, automatizando la gestión de riesgos para una mayor precisión, y elevando los estándares de seguridad mediante la detección avanzada de fraude. En definitiva, no solo la IA, sino cómo la innovación tecnológica está redefiniendo el dinero tal como lo conocemos hoy y revolucionando el sistema financiero y asegurador.

Sin duda alguna, una inmersión completa en el futuro de la industria financiera, con tendencias vanguardistas, demostraciones de casos de uso, debates de expertos y sesiones interactivas. Tres salas y más de 500 metros de exposición para fomentar las conexiones profesionales y reforzar la base de esta actividad clave para el crecimiento económico. La VII edición del Financial & Fintech Innovation Summit es posible gracias al apoyo como sponsors de TECALIS, UNNAX, WEALTHREATHER, STEFANINI GROUP, NICKEL, FORMALIZE, DOCUWARE, BRICKKEN, ASC, VILT, GENERIX, GIBOBS ALLBANKS, COVLINE, ARSYS, FREENOW, REENTAL y TSYS.

Para conocer la agenda completa del evento y las ponencias que se llevarán a cabo o ampliar la información sobre los ponentes, pueden acceder a la web oficial del encuentro o registrarse para solicitar una entrada aquí. Una cita ineludible para liderar el conocimiento de las tendencias emergentes.

Financial & Fintech Innovation Summit es una iniciativa de Urban Event Marketing que ofrece un espacio para el conocimiento y el aprendizaje. El evento forma parte de la mayor serie de congresos verticales y temáticos anuales sobre la transformación digital y la aplicación de las últimas innovaciones digitales.

Acerca de Urban: agencia de organización de eventos corporativos, congresos y ferias profesionales en Madrid especializada en el sector IT.

Emisor: Urban Event Marketing



Contacto: Urban Event Marketing

Número de contacto: 91 018 20 06