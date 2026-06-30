Institut Marquès recibe un reconocimiento en los Premios Internacionales Pasteur de Medicina 2026 - Institut Marquès

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 30 de junio 2026.- El Dr. Borja Marquès, director médico de Institut Marquès, ha sido reconocido en la IV Edición de los Premios Internacionales Pasteur de Medicina, Farmacia e Investigación Biomédica 2026 con el galardón a la “Excelencia en Medicina Reproductiva y Liderazgo Clínico”, una distinción que pone en valor su trayectoria profesional y su contribución al ámbito de la reproducción asistida. La información publicada por Institut Marquès indica que el reconocimiento fue entregado en la gala de esta edición de los premios.

Este premio reconoce una forma de entender la medicina reproductiva basada en la excelencia clínica, el rigor científico y el acompañamiento humano de las personas y parejas que recurren a tratamientos de fertilidad para formar una familia.

Miembro de la cuarta generación de una saga de ginecólogos con más de 100 años de historia, el Dr. Borja Marquès representa la continuidad de una trayectoria familiar y médica vinculada al cuidado de la salud reproductiva. Desde la dirección médica de Institut Marquès ha impulsado una visión de la reproducción asistida que combina innovación, especialización y una atención centrada en la experiencia de cada paciente.

“La medicina no es solo una profesión, sino una manera de vivir”, señaló el Dr. Marquès tras recibir el reconocimiento. En su intervención, destacó la importancia de acompañar a los pacientes con transparencia, cercanía y humanidad, especialmente en un ámbito como la infertilidad, en el que muchas personas conviven con miedos, incertidumbre y una fuerte carga emocional.

La reproducción asistida ha experimentado una profunda evolución en las últimas décadas, tanto desde el punto de vista científico como social. Los avances en diagnóstico, laboratorio embrionario, genética reproductiva y criopreservación han ampliado las posibilidades de tratamiento, pero también han reforzado la necesidad de una medicina personalizada, capaz de adaptarse a las circunstancias de cada paciente.

En este contexto, Institut Marquès ha consolidado su actividad como centro especializado en reproducción asistida, con pacientes nacionales e internacionales y una apuesta por la innovación aplicada a la práctica clínica. El reconocimiento recibido por su director médico supone también un respaldo al trabajo de los equipos médicos, de laboratorio, enfermería, atención al paciente y demás profesionales que participan en el proceso asistencial.

Los Premios Pasteur de Medicina, Farmacia e Investigación Biomédica son otorgados por la Asociación Europea de Economía y Competitividad y buscan reconocer trayectorias destacadas en el ámbito sanitario, científico y biomédico.

Para Institut Marquès, este galardón constituye un impulso para seguir avanzando en una medicina reproductiva basada en la evidencia, la innovación y el acompañamiento responsable. Más allá del reconocimiento profesional, el premio subraya la importancia de mantener una relación de confianza con los pacientes durante todo el proceso, desde el diagnóstico inicial hasta las diferentes etapas del tratamiento.

Sobre Institut Marquès

Institut Marquès es un centro internacional especializado en reproducción asistida, con una trayectoria de más de 100 años vinculada a la salud de la mujer y la fertilidad. La clínica cuenta con equipos médicos y de laboratorio especializados en tratamientos de reproducción asistida y atiende a pacientes de distintos países, ofreciendo una atención personalizada y centrada en cada caso.



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