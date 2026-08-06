Instituto Smile Design by Fernando Soria apuesta por las carillas de porcelana en una sola sesión - Instituto Smile Design Fernando Soria

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 06 de agosto de 2026.-

El ritmo de vida actual y la búsqueda de resultados inmediatos han transformado la forma en que los pacientes afrontan los tratamientos bucodentales. En Madrid, la demanda de soluciones estéticas eficaces ha impulsado el perfeccionamiento de técnicas que reducen al mínimo el tiempo de espera en la consulta. Frente a las esperas prolongadas y las múltiples visitas tradicionales, el Instituto Smile Design by Fernando Soria ha consolidado un procedimiento que permite transformar la sonrisa en una sola sesión, combinando inmediatez y máxima precisión.

Un avance tecnológico al servicio de la salud y la estética bucal

El núcleo de esta metodología reside en el uso de herramientas de diagnóstico y diseño digital de última generación. Mediante el análisis estético dentofacial y los escáneres tridimensionales, el equipo clínico planifica cada detalle del tratamiento de forma personalizada antes de su ejecución. Las carillas de porcelana no solo mejoran el aspecto visual ajustando el color, la forma y la alineación de las piezas, sino que refuerzan la estructura dental y garantizan una compatibilidad biológica total. Asimismo, el uso de técnicas bioestéticas minimiza la alteración del esmalte natural, lo que convierte a este sistema en un procedimiento indoloro, seguro y plenamente confortable para el paciente.

Garantía por escrito y atención continuada durante el verano

La durabilidad constituye otro de los pilares esenciales de este tratamiento de alta gama. Para ofrecer una tranquilidad absoluta a quienes buscan una renovación definitiva, la clínica otorga un certificado de garantía por escrito de 10 años sobre sus carillas de porcelana, un compromiso apoyado en el empleo de materiales de calidad superior y una adhesión química de máxima firmeza. Además, con el fin de responder a las necesidades de quienes aprovechan el periodo vacacional para cuidar su salud bucodental, el centro mantiene sus instalaciones operativas de manera ininterrumpida durante todo el mes de agosto en sus sedes de Madrid.

Esta integración de odontología digital avanzada, tiempos optimizados y respaldo contractual asegura una experiencia clínica impecable, adaptada a las exigencias de la vida moderna.

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Emisor: Instituto Smile Design Fernando Soria

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