Institutos Odontológicos anuncia el nombre elegido para el Ratoncito Pérez: ¡nace Dientitos Pérez!

Tras dos meses de concurso, las familias han votado por su opción favorita entre las tres finalistas: Maxi, Pepito y Dientitos.

‘Ponle nombre al Ratoncito Pérez’ ha sido una vía para normalizar las visitas al dentista y acercar los buenos hábitos a los más pequeños.

Barcelona, 19 de febrero de 2026.- El Ratoncito Pérez ya tiene nombre en Institutos Odontológicos. A partir de ahora, se llama Dientitos. Así culmina la campaña participativa impulsada por la compañía, con el objetivo de dar identidad propia a su ratoncito y reforzar su papel como figura educativa en el cuidado de la salud bucodental infantil.

La elección del nombre se llevó a cabo a partir de un formulario que recogió numerosas opciones y, de ahí, las tres más propuestas se sometieron a votación. Dientitos es ahora el nombre ‘oficial’ del ratón más entrañable y, gracias a esta figura, se ha implicado a familias y pacientes en una iniciativa pensada para conectar con los niños y niñas desde el juego y la diversión. Así, el ganador o ganadora del concurso podrá disfrutar de un viaje a Disneyland Paris, uno de los destinos infantiles más emblemáticos.

Dientitos no es un personaje nuevo, sino la evolución natural del Ratoncito Pérez que acompaña a los más pequeños en uno de los momentos más simbólicos de la infancia: la caída de los dientes de leche. Un proceso que va más allá de la tradición y que representa una oportunidad clave para inculcar hábitos de higiene bucodental y concienciar sobre la importancia de la prevención desde edades tempranas. Y es que, según el Barómetro de la Salud Bucodental en España 2025, 8 de cada 10 menores de cinco años acude una vez al año (o menos) al dentista y apenas el 5 % de las familias lleva a su hijo o hija antes del primer año de vida.

“El objetivo era acercarnos un poco más a los niños y sus familias con esta simpática campaña, dotando al Ratoncito Pérez de una identidad propia, cercana y reconocible”, explica Roger Sobrepera, director general de Institutos Odontológicos. “Dientitos nace para generar confianza, reducir miedos y ayudar a que la relación con el dentista sea positiva desde el inicio” asegura.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia global de Institutos Odontológicos en favor de la prevención y la educación en salud bucodental, un compromiso que la marca busca reforzar para normalizar la visita al dentista desde edades tempranas.

Con nombre propio y una identidad definida, Dientitos se establece desde este momento como el Ratoncito Pérez de Institutos Odontológicos, un recurso pedagógico que acompaña a los niños en sus primeras visitas a una clínica dental y refuerza una relación positiva con el cuidado de su sonrisa desde la infancia.

Sobre Institutos Odontológicos

Institutos Odontológicos cuenta con más de cuarenta clínicas dentales distribuidas en Cataluña, País Vasco, Zaragoza, Madrid, Pamplona, Mallorca, Valencia y Castellón, que desde 1988 han atendido a más de un millón de personas. El objetivo de la marca es mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante la prevención y la aplicación de una odontología con ética y calidad asistencial.

