Insur alcanza una cifra de negocio de 31,5 millones, un 5% más que el año anterior - GRUPO INSUR

(Información remitida por la empresa firmante)

El ebitda sube hasta los 7,1 millones de euros, un 51,3% más y el beneficio neto se dispara hasta los 3,9 millones, un 122% superior al mismo periodo de 2025

Los resultados están marcados por un sólido desempeño comercial, con 84 viviendas vendidas, y el fuerte incremento de la actividad de promoción (+38,7%), patrimonial (+3%) y comercialización (+18,5%)

Sevilla, 7 de mayo de 2026.- Grupo Insur ha obtenido durante el primer trimestre de 2026 una cifra de negocio de 31,5 millones de euros, un 5,2% más que el mismo periodo de 2025.

Los resultados se fundamentan en un fuerte aumento de las actividades de promoción (+38,7%), patrimonial (+3%) y gestión y comercialización (+18,5%).

La compañía consigue un sólido desempeño comercial con 84 viviendas vendidas durante el primer trimestre del año, en línea con el volumen registrado en el último trimestre de 2025, por importe de 32,1 millones de euros. Estas cifras permiten registrar un importe global de preventas acumuladas al cierre del primer trimestre de 2026 de 304,0 millones de euros (-3,0%; -4,9% en proporcional). La cobertura de preventas para los ejercicios 2026 y 2027 se sitúa en el 60,2% y el 39,8%, respectivamente.

Por su parte, el banco de suelo ha alcanzado las 4.958 viviendas y durante el trimestre se han iniciado las obras para 169 viviendas nuevas, elevando el número total de viviendas en construcción hasta las 906 unidades, que se unen a los 3 proyectos terciarios en construcción con una edificabilidad de 29.513 metros cuadrados de techo.

Además, Grupo Insur dispone de 539 viviendas pendientes de inicio de construcción, 1.224 en diseño, 119 terminadas y otras 2.170 en cartera.

Aumentos en actividad patrimonial, ebitda y beneficio neto

En el primer trimestre de 2026, la actividad patrimonial de Insur ha mostrado un sólido comportamiento registrando una cifra de negocio de 4,9 millones (+3,0% vs 1T25) y la renta anualizada de los contratos en vigor a 31.03.26 ha alcanzado los 20,2 millones de euros (+2,8% vs cierre de 2025), ascenso motivado por las nuevas contrataciones y el incremento de los precios de arrendamiento.

Por su parte, la tasa de ocupación ha caído en 7,6 puntos porcentuales, hasta el 88,6% que se explica por la incorporación del edificio de oficinas Elever en Madrid (9.990 metros cuadrados) –inaugurado en marzo de 2026-- a la actividad patrimonial del Grupo tras su finalización en este primer trimestre. Excluyendo el edificio Elever, la tasa de ocupación alcanzaría el 96,6%.

El ebitda y resultado de explotación se han situado en 7,1 millones de euros, un 50,2% y un 51,3% superior frente al mismo trimestre del año anterior mientras que el beneficio neto ha crecido un 121,7% hasta los 3,9 millones de euros apoyado no solo por el aumento de la cifra de negocio sino también por la mejora de los márgenes.

El valor bruto de los activos (GAV) ha alcanzado los 590,1 millones de euros, un 1,3% superior al cierre de 2025 y la deuda financiera neta se ha situado en 179,7 millones de euros, un 14,2% superior al cierre de 2025.

En consecuencia, el NAV o valor de los activos, neto de deuda, se ha situado en 410,4 millones de euros, con un descenso del 3,5% y el LTV, o relación entre deuda financiera neta y valor bruto de los activos, en el 30,4%, 3,4 puntos porcentuales superior al cierre del ejercicio 2025.

Sobre Grupo Insur

Grupo Insur es un grupo inmobiliario patrimonialista y promotor cotizado con 80 años de experiencia, comprometido con las personas, la integridad, la innovación y el medioambiente, creando valor para todos sus grupos de interés.

Es líder en gestión de inmuebles en Andalucía con una cartera patrimonial de 125.000 metros cuadrados entre oficinas, hoteles y locales comerciales y 3.200 plazas de aparcamiento. En su actividad de promoción, cuenta con una cartera de 4.958 viviendas en las zonas prime de Andalucía, Madrid y Valencia y 104.849 metros cuadrados de proyectos de promoción terciaria, de los que 29.513 metros cuadrados están en desarrollo.

Cuenta con un modelo de negocio diferencial con el que contribuye a la creación de proyectos de vida, inspirando y mejorando el bienestar de las personas.

Más información en grupoinsur.com.

Contacto de Prensa:

Manuel Recio

600 90 55 93

manuelrecio@europapress.es

Sandra Delgado

600 90 50 85

sandradelgado@europapress.es

Leopoldo Eduardo Alonso

600 90 56 25

leopoldoalonso@europapress.es