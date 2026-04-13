Insur arranca las obras del nuevo hotel de cuatro estrellas en Nervión con inversión de más de 45 millones

Grupo Insur arranca las obras del nuevo hotel de cuatro estrellas en Nervión (Sevilla) con una inversión de más de 45 millones. - Grupo Insur

(Información remitida por la empresa firmante)

El grupo firmó el año pasado un acuerdo con Extendam Capital Partner y Panoram Hotel Management para la venta del inmueble, cuya apertura está prevista para el primer semestre de 2028 como nuevo foco turístico de la capital andaluza

El hotel, el primer Double Tree by Hilton en Sevilla, tendrá categoría de cuatro estrellas, 184 habitaciones, restaurante, gimnasio y una piscina con pool bar en la cubierta con vistas privilegiadas de la ciudad

“Este proyecto refleja la apuesta decidida de Grupo Insur por el desarrollo de proyectos terciarios y, en particular, por el segmento hotelero, que consideramos estratégico en ciudades con un potencial turístico tan alto como Sevilla”, señala Enrique Ayala, director de promoción terciaria del grupo

Sevilla, 13 de abril de 2026.- Grupo Insur ha arrancado las obras de un nuevo hotel de cuatro estrellas con 184 habitaciones ubicado en el barrio de Nervión, una de las zonas mejor valoradas y más demandadas de Sevilla, para el que se destinará una inversión superior a los 45 millones de euros. El grupo firmó un acuerdo el año pasado con la compañía de inversión independiente Extendam Capital Partner y la empresa de gestión hotelera multimarca Panoram Hotel Management para la venta del inmueble, que prevé su apertura para el primer semestre de 2028 bajo la firma Double Tree by Hilton.

Situado en el número 2 de la Avenida Diego Martínez Barrio, esquina con la calle Avión Cuatro Vientos, el hotel ofrecerá unas zonas comunes abiertas y de estilo moderno. Un amplio restaurante, un gimnasio equipado de última generación o un ‘rooftop’ con piscina y pool bar serán algunos de los servicios que el complejo pondrá a disposición de los clientes para garantizar el máximo confort posible durante su estancia.

Según ha explicado el director de promoción terciaria del grupo, Enrique Ayala, “este proyecto refleja la apuesta decidida de Grupo Insur por el desarrollo de proyectos terciarios y, en particular, por el segmento hotelero, que consideramos estratégico en ciudades con un potencial turístico tan alto como Sevilla”. “Se trata de un hotel concebido para convertirse en un referente en Sevilla, no solo por el nivel de sus instalaciones, diseñadas bajo altos parámetros de calidad y alineado con las nuevas demandas de los clientes, sino también por su ubicación estratégica en uno de los principales ejes de crecimiento de la ciudad”.

El hotel ha sido diseñado bajo criterios de arquitectura contemporánea y eficiencia energética acreditados por la certificación Breeam ‘Very Good’, incorporando soluciones orientadas a la sostenibilidad. También contará con un parking entre las que se incluyen puntos de recarga para vehículos eléctricos, facilitando la accesibilidad y comodidad de los clientes durante su estancia.

Insur mantiene una sólida posición en el mercado hotelero con otros hoteles de cuatro estrellas en régimen de alquiler; uno de ellos en el barrio de Los Remedios de Sevilla (Eurostars Guadalquivir), otro en el centro histórico de Córdoba (Eurostar Azahar) y un futuro hotel en construcción con 244 habitaciones en el barrio madrileño de Valdebebas, alquilado recientemente a la compañía irlandesa Dalata Hotel Group, cuya apertura está prevista para el primer trimestre de 2029.

Sobre Grupo Insur

Grupo Insur es un grupo inmobiliario patrimonialista y promotor cotizado con 80 años de experiencia, comprometido con las personas, la integridad, la innovación y el medioambiente, creando valor para todos sus grupos de interés. Es líder en gestión de inmuebles en Andalucía con una cartera patrimonial de 124.000 metros cuadrados entre oficinas, hoteles y locales comerciales y 3.200 plazas de aparcamiento. En su actividad de promoción, cuenta con una cartera de 5.026 viviendas en las zonas prime de Andalucía, Madrid y Valencia y 104.849 metros cuadrados de proyectos de promoción terciaria, de los que 38.699 metros cuadrados están en desarrollo. Cuenta con un modelo de negocio diferencial con el que contribuye a la creación de proyectos de vida, inspirando y mejorando el bienestar de las personas. Más información en grupoinsur.com.

Sobre Panoram Hotel Management

Panoram Hotel Management es una empresa hotelera líder que se especializa en el desarrollo, operación y gestión de hoteles de alta calidad en destinos clave. Con un fuerte compromiso con la excelencia, la innovación y la satisfacción de los huéspedes, Panoram combina la visión estratégica con la experiencia operativa para ofrecer experiencias excepcionales. Actualmente, Panoram Hotel Management supervisa 21 proyectos hoteleros activos en España e Italia, desde segmentos económicos hasta de lujo, incluidas propiedades bajo marcas internacionales de renombre como Hilton, Accor e IHG. Panoram Hotel Management continúa expandiendo su presencia a través de asociaciones estratégicas posicionándose como un nombre confiable en la industria hotelera global.

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