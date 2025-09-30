Insur consolida su apuesta por las oficinas en Málaga con la puesta de bandera del edificio 'Noa'

Grupo Insur consolida su apuesta por el mercado de oficinas con la puesta de bandera del edificio 'Noa' en Málaga. - GRUPO INSUR

(Información remitida por la empresa firmante)

- El inmueble, para el que se ha destinado una inversión de 37 millones de euros, cuenta con una superficie de 10.900 metros cuadrados distribuidos en siete plantas para albergar a un total de 850 trabajadores.

- El acto de la puesta de bandera ha contado con la asistencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, del presidente de Grupo Insur, Ricardo Pumar, y del director de promoción terciaria del grupo, Enrique Ayala.

- "Noa está llamado a ser el punto de encuentro de las empresas innovadoras que buscan desarrollar su actividad en un mercado en auge como Málaga", según Ricado Pumar.

- "Los edificios de Insur son un claro ejemplo de la transformación de la ciudad hacia una arquitectura moderna y sostenible", señala Francisco de la Torre.

Málaga, 30 de septiembre de 2025.- Grupo Insur ha consolidado su apuesta por el mercado de oficinas con la puesta de bandera del edificio 'Noa', para el que ha destinado una inversión de 37 millones de euros. Ubicado en el nuevo pulmón verde de la capital malagueña, el parque de Martiricos, el inmueble cuenta con una superficie de 10.900 metros cuadrados distribuidos en siete plantas, 327 plazas de parking y capacidad para albergar a un total de 850 trabajadores.

El edificio Noa destaca por sus espacios diáfanos, que permiten su personalización según las necesidades de los inquilinos, contando en todas sus plantas con terrazas al aire libre y con un rooftop de 1.000 metros cuadrados con privilegiadas vistas al centro histórico para la celebración de eventos o para disfrutar de tiempo de descanso. Un diseño realizado bajo estrictos parámetros de calidad mediante el que aspira a obtener nivel 'Oro' en las certificaciones Leed, Well y WiredScore, reconocimiento que acredita la sostenibilidad, el compromiso con sus personas y la conectividad del edificio.

La puesta de bandera ha contado con la asistencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, del presidente de Grupo Insur, Ricardo Pumar, y del director de promoción terciaria del grupo, Enrique Ayala, a quienes han acompañado representantes institucionales de la ciudad, entidades financieras y colaboradores del proyecto. En el acto se ha puesto en valor el firme compromiso de Insur con Málaga y su apuesta por la creación de proyectos que generan un impacto positivo en el tejido económico de la ciudad.

"Noa no se trata solo de un edificio de oficinas, sino de un espacio que refleja nuestra visión de un futuro sostenible y adaptado a las nuevas formas de trabajo", ha señalado el presidente de Grupo Insur, Ricardo Pumar.

"Este edificio está llamado a ser un punto de encuentro para empresas innovadoras que buscan desarrollar su actividad en un mercado en auge como es el de Málaga, repleto de oportunidades y con una clara tendencia al crecimiento durante los próximos años", ha añadido el presidente de Grupo Insur.

Para el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, "los edificios que Grupo Insur está desarrollando en Málaga son un claro ejemplo de la transformación de la ciudad; no solo reflejan una arquitectura moderna y sostenible sino también el dinamismo y la capacidad de la ciudad para atraer proyectos que generan valor añadido".

Modernidad y optimización del espacio.

Con el objetivo de optimizar al máximo el espacio disponible, las plantas subterráneas de Noa serán destinadas a 327 plazas de parking y puntos de recarga para vehículos eléctricos. Tanto este amplio aparcamiento como sus modelos de oficina modernos están orientados a dar respuesta al creciente interés que las empresas multinacionales y tecnológicas están mostrando en este tipo de espacios durante los últimos años. Entre sus dos proyectos de oficinas sostenibles en Málaga, Noa y Ágora, Grupo Insur ha realizado una inversión total de 74 millones de euros, con la vista puesta en la atracción del talento, la mejora de la productividad en un entorno laboral y la alta eficiencia energética con reducción de emisiones de CO2. Entre sus proyectos de oficinas en desarrollo se suma 'Elever', un edificio de oficinas inteligentes ubicado en Madrid que dispone de una superficie total alquilable de 9.900 metros cuadrados, para el que Insur ha destinado una inversión de 44 millones de euros.

Sobre Grupo Insur.

Grupo Insur es un grupo inmobiliario patrimonialista y promotor cotizado con 80 años de experiencia, comprometido con las personas, la integridad, la innovación y el medioambiente, creando valor para todos sus grupos de interés. Es líder en gestión de inmuebles en Andalucía con una cartera patrimonial de 117.000 metros cuadrados entre oficinas, hoteles y locales comerciales y 3.000 plazas de aparcamiento.

En su actividad de promoción, cuenta con una cartera de 5.000 viviendas en las zonas prime de Andalucía y Madrid y 120.385 metros cuadrados de proyectos de promoción terciaria, de los que 50.555 metros cuadrados están en desarrollo y tres de ellos, los proyectos de oficinas Ágora y Noa en Málaga, y Elever en Madrid (Las Tablas) están en construcción. Cuenta con un modelo de negocio diferencial con el que contribuye a la creación de proyectos de vida, inspirando y mejorando el bienestar de las personas.

Más información en grupoinsur.com.

Contacto de Prensa: Manuel Recio 600 90 55 93 manuelrecio@europapress.es

Sandra Delgado 600 90 50 85 sandradelgado@europapress.es

Leopoldo Eduardo Alonso Llofriu 600 90 56 25 leopoldoalonso@europapress.es.

EMISOR: GRUPO INSUR.