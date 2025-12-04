Insur y el ‘family office’ de Cosentino reciben la licencia para el nuevo residencial de Macenas (Almería), con 50 millones de inversión. - Grupo Insur

El proyecto ‘Las Terrazas de Macenas’, con una inversión de 50 millones, ofrecerá 125 viviendas premium integradas en el exclusivo Macenas Mediterranean Resort en el municipio de Mojácar, a las puertas del Parque Natural Cabo de Gata

“Este ambicioso proyecto, que generará más de 300 empleos entre directos e indirectos, es fruto de nuestra alianza con la familia Cosentino, la cual nos ha permitido posicionarnos en una ubicación privilegiada de Almería y seguir así expandiéndonos por toda Andalucía”, señala Juan Conejo, director de promoción de Andalucía Oriental de Grupo Insur

Grupo Insur, una de las promotoras inmobiliarias cotizadas de referencia, y el family office de la familia Cosentino han obtenido la licencia de obra de ‘Las Terrazas’, su proyecto conjunto de 125 viviendas en Mojácar (Almería). La inversión destinada a este desarrollo asciende a 50,4 millones de euros. El residencial se integrará dentro de Macenas Mediterranean Resort, un enclave de lujo a las puertas del Parque Natural Cabo de Gata.

Su diseño contemporáneo, en combinación con una selección de materiales de primera calidad, serán algunos de los elementos distinguidos de este residencial ubicado a las puertas del Parque Natural Cabo de Gata, que ofrecerá viviendas de uno, dos y tres dormitorios. A ello se sumarán sus terrazas con vistas al mar, sus áticos y sus bajos con jardín privado; todo ello, trazado en base a una arquitectura de carácter mediterráneo que juega con la luz natural tanto en los espacios interiores como en los exteriores. Las zonas comunes contarán con una piscina exterior infinity, una piscina indoor climatizada, un club social con terraza chill out y un solárium orientado hacia el mar.

Según ha explicado el director de promoción de Andalucía Oriental de Grupo Insur, Juan Conejo, “este ambicioso proyecto, que generará más de 300 empleos entre directos e indirectos, es fruto de nuestra alianza con la familia Cosentino, la cual nos ha permitido posicionarnos en una ubicación privilegiada de Almería y seguir expandiéndonos por toda Andalucía”. “En Las Terrazas, los residentes podrán disfrutar de espacios modernos que ofrecen el máximo confort durante todo el día, gracias al clima ideal de la zona”.

Macenas Mediterranean Resort

Las Terrazas es un residencial ubicado en Macenas Mediterranean Resort, un complejo residencial, turístico y de ocio orientado al lujo discreto desarrollado por el family office de Cosentino, con el propósito de preservar y poner en valor el patrimonio natural y cultural de este enclave del levante almeriense. El resort incluye un club social con restaurantes, piscina, zona lounge, centro deportivo, tiendas, centro estético y wellness, entre otras zonas de interés, ofreciendo un estilo de vida alineado con la naturaleza y el respeto al entorno.

Cuenta también con un campo de golf diseñado por el prestigioso Stirling & Martin, el cual se encuentra inmerso en una reforma que lo convertirá en un referente medioambiental al integrar el uso eficiente de agua reciclada con soluciones de biodiversidad y vegetación autóctona. El proyecto final contará con 18 hoyos y una serie de nuevos servicios complementarios como una escuela de golf, un restaurante y una tienda especializada, entre otras novedades. Se prevé que esté operativo a finales de 2026.

Paralelamente, se encuentra en proceso de construcción el que se convertirá en el primer hotel 5 Estrellas de la localidad de Mojácar. Todo esto, convierte a Macenas Mediterranean Resort en uno de los principales impulsores del turismo de lujo en la provincia de Almería.

Sobre Grupo Insur

Grupo Insur es un grupo inmobiliario patrimonialista y promotor cotizado con 80 años de experiencia, comprometido con las personas, la integridad, la innovación y el medioambiente, creando valor para todos sus grupos de interés.

Es líder en gestión de inmuebles en Andalucía con una cartera patrimonial de 117.000 metros cuadrados entre oficinas, hoteles y locales comerciales y 3.000 plazas de aparcamiento. En su actividad de promoción, cuenta con una cartera de 4.853 viviendas en las zonas prime de Andalucía y Madrid y 114.839 metros cuadrados de proyectos de promoción terciaria, de los que 48.689 metros cuadrados están en desarrollo y tres de ellos, los proyectos de oficinas Ágora y Noa en Málaga, y Elever en Madrid (Las Tablas) están en construcción.

Cuenta con un modelo de negocio diferencial con el que contribuye a la creación de proyectos de vida, inspirando y mejorando el bienestar de las personas. Más información en grupoinsur.com.

