Insur mejora su rating corporativo de BB a BB+ y mantiene su tendencia estable - insur

EthiFinance ha publicado el informe financiero sobre Insur donde sube la calificación a largo plazo y destaca la solidez del Grupo

El informe valora el crecimiento de la actividad de Insur, la mejora de los resultados y los elevados niveles de preventas y cobertura de entregas

Según la publicación, el nuevo Plan Estratégico 2026-2030 supondrá una mayor consolidación del perfil de negocio y financiero del grupo

(Información remitida por la empresa firmante)

Sevilla, 6 de julio de 2026.- En un informe publicado en su web, EthiFinance ha subido la calificación a largo plazo de Insur de “BB” a “BB+”, manteniendo la tendencia Estable.

La mejora del rating se basa en el crecimiento de la actividad, la solidez de los resultados, así como la mejora de los márgenes alcanzados.

Según el informe, la positiva evolución de Insur en los últimos ejercicios ha permitido el fortalecimiento de su perfil financiero. Además, el grupo mantiene elevados niveles de preventas y cobertura sobre las entregas previstas para los próximos ejercicios que proporcionan visibilidad sobre la generación futura de ingresos y resultados. Estos datos se apoyan en un contexto favorable del sector residencial español, caracterizado por una sólida demanda y una limitada oferta de vivienda nueva.

A su vez, Ethifinance afirma que la calificación positiva del grupo se sustenta en varios factores como la fortaleza en la demanda del sector donde opera Insur y los altos niveles de rentabilidad; el sólido modelo de negocio, muy diversificado, que combina actividad promotora y patrimonial, lo supone una ventaja competitiva.

Otros factores a destacar son la cotización y el accionariado estable del grupo con la reorganización de la estructura de gobierno para afrontar el nuevo Plan Estratégico; los positivos niveles de capitalización; la recurrente generación de beneficios corporativos y la positiva valoración de las políticas ESG implementadas por la compañía.

Nueva fase de crecimiento con el Plan Estratégico 2026-2030

Asimismo, la publicación recoge que el nuevo Plan Estratégico 2026-2030 de Insur, ratificado en la Junta General de Accionistas el pasado mes de marzo, prevé una nueva fase de crecimiento, apoyada en una mayor actividad constructora.

El informe recoge la previsible moderación de las métricas crediticias en 2026 y 2027, y admite que tendrán un efecto transitorio ya que vendrá acompañado de una mayor consolidación del perfil de negocio y financiero del grupo a partir de 2028, gracias a las entregas y generación elevada de beneficios operativos y finales.

Sobre Grupo Insur

Grupo Insur es un grupo inmobiliario patrimonialista y promotor cotizado con 80 años de experiencia, comprometido con las personas, la integridad, la innovación y el medioambiente, creando valor para todos sus grupos de interés.

Es líder en gestión de inmuebles en Andalucía con una cartera patrimonial de 125.000 metros cuadrados entre oficinas, hoteles y locales comerciales y 3.200 plazas de aparcamiento. En su actividad de promoción, cuenta con una cartera de 4.958 viviendas en las zonas prime de Andalucía, Madrid y Valencia y 104.849 metros cuadrados de proyectos de promoción terciaria, de los que 29.513 metros cuadrados están en desarrollo.

Cuenta con un modelo de negocio diferencial con el que contribuye a la creación de proyectos de vida, inspirando y mejorando el bienestar de las personas.

Más información en grupoinsur.com.

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