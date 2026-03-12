Insur supera el 80% en la comercialización del edificio de oficinas Ágora antes de finalizar su construcción

Grupo Insur supera el 80% en la comercialización del edificio de oficinas Ágora, en Málaga, antes de finalizar su construcción. - Grupo Insur

Grupo Insur y el edificio Ágora se convierten en los nuevos referentes del mercado de oficinas de Málaga

La comercialización del edificio, asesorada por Savills, ha logrado atraer a grandes compañías internacionales, en especial del sector tecnológico

Grupo Insur está realizando una apuesta estratégica en el mercado de oficinas, con una inversión de 118 millones de euros en tres edificios con una superficie de 29.000 metros cuadrados en Madrid y Málaga

Málaga, 12 de marzo de 2026.- Grupo Insur, compañía referente del sector inmobiliario con 80 años de experiencia, supera el 80% en la comercialización del edificio de oficinas Ágora antes de finalizar su construcción. Un hito con el que consolida su actividad de promoción terciaria, convirtiéndose en líder en el mercado de oficinas de Málaga.

Ágora es un edificio de oficinas inteligente “clase A”, que alcanza la certificación Breeam “Excellent” en sostenibilidad y Well “Oro” en bienestar de sus usuarios, y que ha conseguido atraer grandes compañías nacionales y multinacionales, en especial de sector tecnológico gracias a su certificación WiredScore “Oro”.

Ubicado frente al mar, con sus 9.186 metros cuadrados de superficie alquilable y sus más de 800 metros cuadrados de terrazas panorámicas y un rooftop con excelentes vistas al Mediterráneo, se ha consolidado como el nuevo edificio de oficinas de referencia de Málaga.

“Este hito de comercialización confirma la demanda de grandes empresas nacionales y multinacionales por espacios de alta calidad y valor añadido que buscan un ecosistema dinámico e innovador para impulsar su actividad y pone a Málaga en el foco del mercado de oficinas” comenta Enrique Ayala, director de promoción terciaria de Grupo Insur y añade que “Ágora, por su excelente luz natural y la calidad de sus espacios interiores y exteriores, ha sido diseñado como un auténtico hub empresarial para atraer talento, inspirar a sus usuarios y potenciar la innovación y la colaboración”.

La comercialización ha contado desde el inicio del proyecto con el asesoramiento de la consultora inmobiliaria internacional Savills.

Apuesta estratégica por las oficinas

El éxito de ocupación de Ágora se enmarca en la apuesta estratégica de Grupo Insur de crecimiento en el mercado de oficinas, con una inversión de 118 millones de euros en la promoción de tres edificios de oficinas “clase A”, sostenibles y singulares en Málaga y Madrid, que suman una superficie alquilable de 29.000 metros cuadrados.

En Málaga, además del edificio Ágora, Insur está construyendo Noa, un edificio en la zona alta de la ciudad próximo al centro cuya finalización está prevista para finales de 2026. Con sus 9.805 metros cuadrados de superficie alquilable, 2.659 metros de terrazas de uso privativo distribuidas entre todas sus plantas y un rooftop de más de1.000 metros cuadrados con privilegiadas vistas al centro histórico de Málaga, está llamado a ser el otro gran referente del mercado de oficinas de Málaga.

Por su parte, en Madrid, en Las Tablas, junto a Madrid Nuevo Norte, está ultimando la finalización de las obras de Elever, un edificio de oficinas de 9.990 metros cuadrados de superficie alquilable con 1.100 metros cuadras terrazas de uso privativo y un rooftop ajardinado de más de 800 metros cuadrados. Además, ofrece un innovador espacio colaborativo con acceso directo a su propia terraza y jardines.

Tanto Noa como Elever son edificios “clase A” diseñados bajo exigentes parámetros de calidad y sostenibilidad, con certificaciones que reconocen la eficiencia ambiental, el compromiso con el bienestar de las personas y la conectividad tecnológica de los edificios y alcanzarán las certificaciones Leed y Well “Platino” y WiredScore “Oro”.

Sobre Grupo Insur

Grupo Insur es un grupo inmobiliario patrimonialista y promotor cotizado con 80 años de experiencia, comprometido con las personas, la integridad, la innovación y el medioambiente, creando valor para todos sus grupos de interés.

Es líder en gestión de inmuebles en Andalucía con una cartera patrimonial de 114.000 metros cuadrados entre oficinas, hoteles y locales comerciales y 3.000 plazas de aparcamiento. En su actividad de promoción, cuenta con una cartera de 5.026 viviendas en las zonas prime de Andalucía, Madrid y Valencia y 104.849 metros cuadrados de proyectos de promoción terciaria, de los que 38.699 metros cuadrados están en desarrollo.

Cuenta con un modelo de negocio diferencial con el que contribuye a la creación de proyectos de vida, inspirando y mejorando el bienestar de las personas. Más información en grupoinsur.com.

