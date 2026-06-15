INTAMSYS nombrado patrocinador exclusivo de impresión 3D FFF de WorldSkills Shanghai 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHÁI, 15 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Tras disfrutar de una exitosa colaboración con WorldSkills Lyon 2024, INTAMSYS ha sido nombrado nuevamente patrocinador exclusivo de impresión 3D FFF de la 48ª edición de la WorldSkills Competition, que se celebrará en Shanghái en 2026.

Como parte de los preparativos relacionados con el evento, INTAMSYS ha proporcionado apoyo recientemente a la evaluación centralizada y a la competición simulada de entrenamiento. La empresa se encargó de llevar a cabo el despliegue de equipos, el suministro de materiales y asistencia técnica integral en cuatro áreas de especialización: CAD de Ingeniería Mecánica (05), Fabricación Aditiva (57), Tecnología de Diseño Industrial (59) y Sistemas Aéreos No Tripulados (64).

Durante toda la competición, INTAMSYS colaboró estrechamente con los organizadores y los equipos técnicos para garantizar el funcionamiento estable de los equipos, un rendimiento de impresión constante y una asistencia técnica oportuna. Después de la celebración del evento, la Oficina Ejecutiva de WorldSkills Shanghai 2026 emitió una carta de agradecimiento, reconociendo las contribuciones de la empresa a la organización del evento, los servicios técnicos, la estabilidad operativa y las comunicaciones.

Esta alianza renovada refleja los exigentes estándares técnicos de la WorldSkills Competition. En áreas como la fabricación aditiva, el diseño industrial, la ingeniería mecánica y los sistemas aéreos no tripulados, la impresión 3D constituye un vínculo clave entre el diseño digital, la validación de ingeniería, la fabricación funcional y las aplicaciones prácticas.

Es por ello que los equipos de competición deben ir más allá de la simple producción de piezas. Deben operar de forma fiable en condiciones exigentes, mantener resultados consistentes para diferentes usuarios y tareas, y cumplir con requisitos de ingeniería comparables a los de entornos industriales. Estas expectativas se alinean con el valor fundamental de la tecnología FFF de grado industrial: un rendimiento de fabricación estable, repetible y verificable.

Al proporcionar apoyo a múltiples competiciones de WorldSkills, INTAMSYS ha demostrado su solidez en tecnología FFF de grado industrial, asistencia en eventos, coordinación técnica y prestación de servicios a nivel global.

En lo que respecta al futuro, INTAMSYS seguirá conectando la formación profesional con la fabricación avanzada, aportando estándares industriales, experiencia en procesos y conocimientos prácticos a la plataforma WorldSkills, ayudando así a más jóvenes profesionales a desarrollar las capacidades necesarias para el futuro de la fabricación.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/intamsys-nombrado-patrocinador-exclusivo-de-impresion-3d-fff-de-worldskills-shanghai-2026-302800419.html