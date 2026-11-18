(Información remitida por la empresa firmante)

- Integración de ACTO AI Roleplay con Veeva Vault CRM a través de X-Pages ya disponible para que los equipos de campo ensayen cada conversación con profesionales sanitarios antes de que ocurra

Los representantes de ventas y los MSL pueden iniciar ACTO CxZone con un solo clic desde sus pantallas de planificación, practicar con un avatar de profesional sanitario basado en contenido de Veeva Vault aprobado por MLR y obtener retroalimentación inmediata para mejorar sus conversaciones

TORONTO y NUEVA YORK, 18 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- ACTO, socio Gold de Veeva, ha informado hoy de que CxZone™, su solución de simulación de roles con IA para equipos de campo en el sector de las ciencias de la vida, ya está disponible en Veeva Vault CRM a través de X-Pages. Los representantes de ventas farmacéuticas y los enlaces científicos médicos (MSL) ya pueden iniciar una sesión de práctica simulada con IA desde las mismas pantallas de Vault CRM donde revisan cuentas y planifican llamadas. Pueden llevar a cabo el ensayo de las conversaciones que esperan tener con los profesionales de la salud antes de cada reunión. CxZone es la primera solución de simulación de roles con IA de un socio de Veeva que está disponible a través de X-Pages.

"ACTO CxZone se adapta a la forma en que los profesionales de campo ya trabajan", afirmó Kumar Erramilli, cofundador y director de tecnología de ACTO. "Contando con CxZone integrado con Veeva Vault CRM a través de X-Pages, los representantes de ventas y los MSL pueden llevar a cabo la simulación de la conversación con el profesional sanitario que están a punto de tener, perfeccionar su mensaje, prepararse para preguntas difíciles y pulir su presentación para llegar listos para aportar valor de inmediato".

Los equipos de campo suelen entrenarse para las conversaciones junto a profesionales sanitarios en sesiones programadas o en plataformas de aprendizaje independientes. Cuando se acerca una reunión, los representantes se preparan en su CRM revisando notas, información relevante y contenido aprobado. Tradicionalmente, el hecho de practicar la conversación implica cambiar de sistema, por lo que los representantes rara vez ensayan en el flujo de trabajo antes de hablar sobre nuevas evidencias clínicas o abordar objeciones difíciles.

Con Vault CRM X-Pages, las empresas de ciencias de la vida pueden añadir pantallas personalizadas, flujos de trabajo y experiencias similares a las de una aplicación dentro de Vault CRM, de modo que los representantes y los MSL vean la información y las herramientas que necesitan en un solo lugar. Diseñado específicamente para las necesidades únicas de las ciencias de la vida, CxZone añade práctica a ese espacio de trabajo. Gracias a CxZone en X-Pages, los representantes y MSL pueden:

Practicar desde la pantalla de planificación: Mientras revisan la información de la cuenta, los objetivos de la llamada y las notas de la última interacción con el profesional de la salud, los representantes inician CxZone con un solo clic sin salir de Vault CRM.

Ensayar lo más importante: Los representantes eligen un área de enfoque, como nueva evidencia clínica, manejo de objeciones o un perfil de producto, o bien, realizan la llamada completa de principio a fin.

Hablar con un avatar de profesional de la salud que conoce el producto: El avatar de IA utiliza contenido aprobado de Veeva PromoMats y MedComms para formular preguntas precisas sobre el producto, aspectos clínicos y científicos.

Recibir retroalimentación calificada al instante: Después de llevar a cabo cada sesión, CxZone proporciona una evaluación general, con calificaciones en cinco áreas de habilidades, incluyendo inteligencia clínica y habilidades de mensajería, mostrando a los representantes qué hicieron bien y dónde pueden mejorar.

La integración de ACTO junto a Veeva PromoMats y MedComms basa cada simulación en contenido que ha superado la revisión médica, legal y normativa (MLR). A través de esta integración, los administradores seleccionan y añaden archivos aprobados de Vault a CxZone e indican a la IA cómo utilizarlos, de modo que el avatar plantea a los representantes preguntas específicas de la marca y que cumplen con la normativa. Los administradores crean y ajustan las simulaciones sin necesidad de tener que llevar a cabo una programación ni ayuda del proveedor.

"Mientras nuestros especialistas de cuentas planifican su jornada, analizan la información y piensan en la próxima conversación con un profesional sanitario, pueden iniciar CxZone directamente en su flujo de trabajo y practicar esa conversación antes de que tenga lugar", afirmó Michael Ratican, director de formación empresarial de Praxis Precision Medicines, Inc. "Entran en cada reunión sintiéndose competentes, seguros y preparados, y me entusiasma el impacto que esto tendrá en el rendimiento de nuestro equipo de ventas".

La integración de CxZone con Vault CRM a través de X-Pages ya está disponible para los clientes de ACTO que utilizan Vault CRM. Para obtener más información, visite acto.com/cxzone o siga a ACTO en LinkedIn para estar al día de las novedades de la empresa.

Acerca de ACTOACTO ayuda a las empresas de ciencias de la vida a llevar terapias a los pacientes tras la aprobación normativa. Su plataforma de excelencia en campo impulsada por IA y sus superagentes de IA aceleran los lanzamientos de productos, fortalecen la ejecución en campo y profundizan la interacción con el cliente para los equipos comerciales y médicos. ACTO optimiza la formación y el coaching, y automatiza hasta el 30% del trabajo en puestos de atención al cliente. Esto permite a los representantes, enlaces científicos médicos y sus líderes centrarse en la conexión humana, el criterio y la ejecución estratégica. Catorce de las 50 principales compañías farmacéuticas utilizan ACTO, junto con empresas biotecnológicas de alto crecimiento y organizaciones líderes en tecnología médica. ACTO cuenta con la validación de la FDA 21 CFR Parte 11, la certificación SOC 2 Tipo II y es socio Gold de Veeva. Obtenga más información en www.acto.com.

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