Inteliens sitúa a Línea Directa entre los seguros de coche y moto mejor valorados en España 2025

Madrid, 3 de marzo de 2026.- El sector asegurador español afronta una etapa marcada por la creciente exigencia de los conductores, que priorizan coberturas completas, calidad de servicio y transparencia en la contratación. En este contexto, los seguros de coche y moto se consolidan como productos estratégicos del mercado, especialmente ante la expansión de nuevas formas de movilidad como los vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Además, la comparativa independiente de pólizas se ha convertido en un elemento clave para evaluar la competitividad real de las aseguradoras.

En este escenario, Línea Directa ha sido situada entre los seguros de coche y moto mejor valorados en España en 2025, según el informe anual elaborado por Inteliens, consultora independiente que trabaja con las principales aseguradoras del país.

Calidad y reconocimiento en los seguros de coche y moto de Línea Directa

El informe de Inteliens analiza de forma comparativa la oferta aseguradora en España en base a la amplitud y calidad de coberturas y servicios incluidos en las pólizas. Entre los elementos evaluados figuran garantías esenciales como la responsabilidad civil, defensa jurídica, seguro de accidentes, incendio, robo, lunas o daños propios. Asimismo, se valoran prestaciones adicionales como la asistencia en viaje, vehículo de sustitución, asesoramiento legal, cobertura de averías, condiciones de contratación, bonificaciones o sistemas de pago.

En el caso de los seguros de coche de Línea Directa, el estudio de 2024 ya situó a la compañía entre las mejor valoradas del mercado nacional. Esta posición se ha visto reforzada en 2025, consolidando su presencia destacada tanto en el ramo de coche como en el de moto.

Especial mención recibe el seguro de coche para vehículos eléctricos e híbridos enchufables, diseñado con coberturas específicas como la protección de la batería —tanto en propiedad como en renting—, la cobertura ante el robo del cable de recarga sin coste adicional y la asistencia en viaje 365 días al año, incluso por descarga de batería y sin límite de kilometraje. La posibilidad de libre elección de taller dentro de una red especializada y la cobertura voluntaria de asesoramiento legal y administrativo completan una propuesta adaptada a la movilidad actual.

“Valorado”: una campaña para comunicar el reconocimiento

Con el objetivo de trasladar este reconocimiento al público de una manera diferencial, la compañía ha lanzado la campaña “Valorado”, una iniciativa transmedia que combina creatividad y estrategia digital. La acción se articula en torno a una pieza musical que se difundió inicialmente de forma anónima en redes sociales y radio, generando conversación en plataformas como TikTok, Instagram, X y LinkedIn.

Posteriormente, la autoría fue revelada en televisión, dando paso a un despliegue de medios offline y online. La campaña pone en valor que los seguros de coche y moto de Línea Directa figuran entre los mejor valorados de España por coberturas y servicios, según el análisis independiente de Inteliens.

Con más de 3,7 millones de asegurados, la entidad refuerza así su posicionamiento en un mercado altamente competitivo, apoyándose en una propuesta aseguradora basada en la amplitud de coberturas, la calidad del servicio y una política de precios competitiva.

