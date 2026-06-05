La Inteligencia Artificial y los acuerdos internacionales marcan las XVII Jornadas Técnicas de Origen España

Jornadas Técnicas y Asamblea General de la Asociación Española de Denominaciones de Origen, Origen España - ORIGEN ESPAÑA

- Cerca de cien representantes de DOP e IGP agroalimentarias españolas se han reunido en Zamora para debatir sobre los retos y oportunidades del sector a través de ponencias, visitas técnicas y una mesa redonda

- El encuentro ha contado con la presencia destacada del presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, el viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, Jorge Llorente, el concejal de Turismo del Ayuntamiento, Christoph Strieder, y el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García

- El presidente de Origen España, Ángel Pacheco, ha valorado que este tipo de encuentros son fundamentales para “afianzar relaciones entre todos los agentes que trabajan para impulsar la protección y el reconocimiento de los sellos con calidad diferenciada DOP e IGP”

- El presidente de la IGP Ternera de Aliste, Roberto Fuentes: “organizar un evento de este calibre supone un orgullo y una oportunidad única para dar a conocer la labor de la IGP como ejemplo del valor que las figuras de calidad diferenciada generan en el medio rural”

(Información remitida por la empresa firmante)

Zamora, 5 de junio de 2026. – La integración de la Inteligencia Artificial, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y la necesidad de garantizar el relevo generacional han sido algunos de los temas más destacados de la XVII edición de las Jornadas Técnicas y Asamblea General de la Asociación Española de Denominaciones de Origen, Origen España. Un encuentro que ha reunido en Zamora, del 3 al 5 de junio, a las 96 Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) asociadas a la entidad junto con autoridades locales, regionales y expertos del sector agroalimentario.

El presidente de Origen España, Ángel Pacheco, ha calificado que “este tipo de eventos son fundamentales para acercar a todos los miembros de la asociación a un territorio concreto, darles a conocer el buen hacer del mismo y, sobre todo, afianzar relaciones entre todos los agentes que trabajan para impulsar la protección y el reconocimiento de los sellos con calidad diferenciada DOP e IGP”.

Este año, la IGP Ternera de Aliste ha sido el socio anfitrión de las Jornadas Técnicas. Se trata de la primera vez que la cita repite sede provincial, tras el encuentro organizado en 2018 por la DOP Queso Zamorano. El presidente de la IGP organizadora de esta edición, Roberto Fuentes, ha manifestado que “poder organizar un evento de este calibre supone un orgullo y una oportunidad única para dar a conocer la labor de la IGP como ejemplo del valor que las figuras de calidad diferenciada generan en el medio rural”.

El Paraninfo del Colegio Universitario de Zamora ha sido el escenario principal del encuentro que, en su inauguración, ha contado con la presencia destacada del presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; el viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, Jorge Llorente; el concejal de Turismo del Ayuntamiento, Christoph Strieder; y el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García; así como de los presidentes de Origen España y de la IGP Ternera de Aliste.

Durante su intervención, Faúndez ha mostrado su satisfacción en que la provincia haya sido escogida para acoger el evento y ha expresado que “Zamora aporta al mercado productos de máxima calidad gracias al trabajo de agricultores, ganaderos e industrias transformadoras”. Asimismo, ha confiado en que las conclusiones que se extraigan de las jornadas servirán para fortalecer la protección de los sellos de calidad diferenciada DOP e IGP, a los que considera fundamentales para el desarrollo del medio rural.

Por su parte, Llorente ha defendido en su discurso que estas figuras representan la máxima garantía de calidad para los consumidores y ha destacado la relevancia de Castilla y León dentro del sistema de Indicaciones Geográficas (IIGG) español, con 43 DOP e IGP reconocidas. “Estamos ante un sello que garantiza y que debemos conocer todos los ciudadanos para saber que el producto que estamos consumiendo tiene la calidad que estamos deseando probar, esa historia, esa tradición y muchas veces esa innovación que se ha ido incorporando”, ha declarado el viceconsejero.

La Inteligencia artificial como herramienta clave para el futuro de las IIGG

La integración de la IA en los procesos de producción, transformación y comercialización de los productos con calidad diferenciada ha sido uno de los grandes temas de esta decimoséptima edición. En concreto ha sido el hilo conductor de la ponencia ‘Inteligencia Artificial: una nueva herramienta para las IIGG’, a cargo de la directora de la Cátedra Internacional ENIA Inteligencia Artificial y Agricultura de la Universidad de Córdoba, Rosa Gallardo y el director de la Cátedra Atmira Open AI y Big Data de la Universidad de Córdoba, José Raúl Romero.

En este sentido, el presidente de Origen España, Ángel Pacheco, ha valorado que las nuevas tecnologías serán clave para el crecimiento del sistema de Indicaciones Geográficas. “Cada vez se hace más necesario estar al día de los avances tecnológicos e incorporarlos como herramientas habituales a lo largo de toda la cadena de valor. Se trata de aportaciones que pueden contribuir a acelerar y mejorar la labor de los Consejos Reguladores y que tienen un gran potencial para atraer a más jóvenes al sector.”

La falta de relevo generacional y la necesidad de implementar sistemas que ayuden a detectar el fraude alimentario han sido algunos de los retos identificados durante la jornada. Frente a ellos, el uso de la IA se ha posicionado como una aportación estratégica para hacer frente a estos desafíos, entre otros.

Mercosur: un acuerdo internacional a debate

Otro de los grandes focos del evento ha sido el desarrollo de acuerdos y planes de acción internacionales. Una problemática que se ha analizado en dos ponencias: ‘El Plan de Acción de la Comisión Europea: el siguiente paso para las Indicaciones Geográficas’, expuesta por el catedrático emérito de Producción Animal de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la UPM, Carlos Buxadé; y ‘La Influencia de Mercosur y otros acuerdos internacionales en las IIGG’, presentada por la subdirección general de Control de la Calidad Alimentaria y Laboratorios Agroalimentarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, representada por Javier Maté.

Dentro de este bloque, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur se posicionó como uno de los ejes de estas jornadas. “Es una alianza que presenta aspectos positivos y negativos según el sector al que se mire. Aunque guarda elementos beneficiosos para las figuras de calidad DOP e IGP, sobre todo en lo relativo a la protección internacional de las marcas, es importante vigilar el cumplimiento de las cláusulas de salvaguarda contempladas en el tratado”, explica el presidente de Origen España.

El programa de las jornadas acogió también la mesa redonda ‘Las IIGG en boca de todos’, en la que participaron el chef y propietario del restaurante Lasal en Zamora, Rubén Becker; el jefe del Área de Calidad Alimentaria del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), Óscar Díez; y el director del Parador de Nerja y Antequera, Emilio Mojón. A lo largo del diálogo, los ponentes pusieron en valor la relación entre el canal HORECA y los productos de calidad diferenciada.

Bajo este marco, Pacheco ha indicado que “la hostelería y la restauración desempeñan un papel esencial como embajadores de las figuras de calidad. Se trata, en muchas ocasiones, del primer contacto que los consumidores tienen con estos productos, y sus profesionales son los encargados de explicarles su valor, su vínculo con el territorio y las cualidades que los hacen únicos”.

Durante tres días, Zamora se ha convertido en el epicentro de las Indicaciones Geográficas agroalimentarias españolas, con un calendario de actividades que ha generado un espacio de encuentro para que los socios de la entidad puedan debatir sobre las preocupaciones del sector y trazar una hoja de ruta de cara al futuro, así como analizar asuntos vinculados a la actividad de la asociación durante su Asamblea General.

Origen España, la Asociación Española de Denominaciones de Origen

La Asociación Española de Denominaciones de Origen (ORIGEN ESPAÑA) se puso en marcha en 2008 para fomentar el reconocimiento del papel esencial de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) agroalimentarias españolas. Los principales objetivos de la Asociación son impulsar el reconocimiento del papel que estos productos tienen en el desarrollo sostenible y promover una mejor y más eficaz protección de las DOP e IGP agroalimentarias españolas.

Cuenta con 96 asociados y una representatividad del 91% del valor económico de las indicaciones geográficas agroalimentarias (alimentos con sello DOP e IGP) españolas, lo que supone más de 1.400 millones de € en valor de mercado.

ORIGEN ESPAÑA tiene firmado un Convenio de Colaboración con la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS RURALES.

Grupo CAJA RURAL es uno de los principales grupos financieros operantes en España compuesto por 30 cajas

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