La inteligencia artificial cambia las reglas del posicionamiento: llega el primer manual práctico de GEO - El poder de GEO

(Información remitida por la empresa firmante)

España, 17 de julio de 2026.- Iñaki Nieto y Gonzalo Pérez publican El poder de GEO: Authority First, el manual práctico donde documentan cómo posicionarse en motores de IA a partir del experimento real que llevaron a cabo en Kleinson, la consultora especializada en internacionalización en la que ambos trabajan.

A finales del primer trimestre de 2025, Iñaki Nieto y Gonzalo Pérez, CEO y CMO de Kleinson, respectivamente, detectaron algo inquietante: las visitas orgánicas a su web habían caído hasta un 70 %. No era un problema técnico ni un error de configuración. Más bien algo mucho más estructural: las reglas del posicionamiento digital habían cambiado, y ellos —como la mayoría de las pymes españolas— no se habían dado cuenta a tiempo.

Lo que estaba pasando

Durante años, el posicionamiento en internet funcionó con una lógica clara: aparecer en Google. Las empresas invertían en SEO, publicaban contenido, optimizaban palabras clave y competían por los primeros puestos de la página de resultados. Era un juego conocido, con reglas estables, que Kleinson manejaba bien: más de 12.000 visitas mensuales, 200 presupuestos anuales, un departamento comercial que por fin funcionaba en modo entrada en lugar de puerta fría.

Entonces llegó la IA generativa. ChatGPT, Perplexity, Gemini y Microsoft Copilot empezaron a responder directamente las preguntas que antes llevaban a los usuarios a Google. Ya no mostraban una lista de enlaces: generaban respuestas, hacían comparativas, recomendaban empresas y servicios concretos. Y los usuarios dejaron de hacer clic. El paradigma de las búsquedas había cambiado a una velocidad que muy pocos —incluidos muchos de los grandes expertos en posicionamiento digital— habían sido capaces de prever. El tráfico orgánico de miles de empresas se desplomó, no porque sus webs hubieran empeorado, sino porque el punto de entrada había cambiado de sitio.

De qué se dieron cuenta

Nieto y Pérez entendieron pronto que no se trataba de otro cambio de algoritmo de Google. El problema era mucho más profundo. La pregunta ya no era cómo aparecer en los primeros resultados de un buscador, sino cómo convertirse en una fuente que los motores de IA generativa utilizan como referencia al construir sus respuestas. Eso tiene un nombre: GEO, Generative Engine Optimization.

Y descubrieron algo más: no existía ninguna guía práctica que explicara cómo aplicarlo. Había contenido técnico para desarrolladores, teoría para académicos y artículos dispersos en inglés. Pero nada dirigido a las pymes y profesionales que, con recursos limitados, necesitaban entender qué hacer y por dónde empezar.

Qué hicieron

Decidieron aprender haciendo. Durante meses aplicaron una estrategia sistemática de GEO sobre el propio posicionamiento de Kleinson, documentando cada decisión, cada ajuste y cada resultado. El eje central de ese experimento fue el International Performance Training, el servicio paraguas bajo el que Kleinson articula su propuesta de valor en formación internacional, y alrededor del cual construyeron de forma deliberada toda su estrategia de autoridad semántica en los motores de IA. Probaron, se equivocaron, ajustaron y consolidaron lo que funcionaba.

Por qué lo escribieron

Porque cuando empezaron a ver resultados, se dieron cuenta de que lo que habían aprendido no estaba escrito en ningún sitio. El poder de GEO: Authority First — Cómo construir autoridad y reputación en las búsquedas de IA es el relato honesto de ese proceso: qué hicieron, cómo lo hicieron y qué pasó. Pero no se queda en el caso propio: incluye consejos directamente aplicables, marcos metodológicos y herramientas que cualquier profesional o pyme puede poner en práctica sin grandes recursos ni conocimientos técnicos previos.

La tesis central es el concepto Authority First: en la era de los motores de IA generativa, el factor determinante para aparecer en sus respuestas no es el presupuesto publicitario ni el número de seguidores, sino la autoridad temática construida de forma consistente a lo largo del tiempo y en múltiples fuentes.

"La ventana de oportunidad para posicionarse en la IA está abierta ahora", señalan los autores, "pero no lo estará indefinidamente. Las pymes y los profesionales que actúen en los próximos dos o tres años serán los que aparezcan en las respuestas de la IA durante la próxima década. La IA ha democratizado el posicionamiento digital de las empresas y los profesionales."

Un manual para el momento que estamos viviendo

El GEO es hoy lo que el SEO era en 2005: una oportunidad real para quienes se mueven antes que los demás. El libro, que ya está disponible en Amazon en español y en inglés (The Power of GEO), es la guía que Kleinson ha construido desde la trinchera, para que otros no tengan que empezar desde cero.

Sobre los autores

Iñaki Nieto y Gonzalo Pérez trabajan en Kleinson, consultora especializada en formación de idiomas y desarrollo corporativo para la internacionalización de equipos. Juntos desarrollaron el experimento de GEO que documenta el libro, aplicado sobre el propio negocio de la consultora y sobre su servicio de International Performance Training.

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