La inteligencia artificial llega a las funerarias para optimizar costes e ingresos - FunerFlow

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de junio de 2026.- El sector funerario español incorpora una nueva plataforma de gestión que permite a las empresas del sector reducir costes operativos y abrir nuevas vías de ingresos. FunerFlow, una solución modular dirigida a funerarias de cualquier tamaño, anuncia su disponibilidad en el mercado nacional.

La actividad de una funeraria no tiene horario. Un fallecimiento puede comunicarse a cualquier hora, también en fines de semana y festivos, lo que obliga a mantener turnos de guardia, asumir horas extra o, en su defecto, perder gestiones cuando no es posible atender a tiempo. Esta exigencia recae habitualmente sobre plantillas pequeñas que combinan la atención al público con la coordinación logística y la gestión documental, lo que se traduce en un coste constante para el negocio.

FunerFlow reduce ese coste centralizando la gestión continua de la funeraria: recibe y registra cada llamada, organiza la documentación del caso y coordina las tareas asociadas a un servicio funerario durante las 24 horas, sin necesidad de ampliar turnos ni contratar personal adicional. Entre sus funciones incorpora un agente de voz con ia para funerarias que atiende las comunicaciones entrantes en cualquier momento, integrado dentro de un conjunto más amplio de herramientas de gestión. La plataforma se conecta con los sistemas que cada funeraria ya utiliza, sin requerir sustituir herramientas ni modificar los procesos de trabajo existentes, lo que facilita su incorporación incluso en negocios con estructuras operativas ligeras.

Junto a la reducción de costes, FunerFlow incorpora un módulo específico de gestión de herencias, que abre una nueva línea de ingresos para las funerarias que decidan activarlo. A través de este módulo, las empresas del sector pueden ofrecer a las familias un acompañamiento ampliado en los trámites fiscales y sucesorios derivados de un fallecimiento, ampliando el alcance de sus servicios más allá del funeral.

La adopción de ia para funerarias avanza de forma progresiva en un sector mayoritariamente familiar y con estructuras tecnológicas limitadas. FunerFlow se presenta como un software para funerarias con IA que puede activarse de forma modular, según las necesidades de cada negocio. En un mercado que avanza hacia la digitalización, las empresas que incorporan este tipo de herramientas en una fase temprana cuentan con margen adicional para diferenciarse frente al resto del sector.

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