La inteligencia artificial llega a las peluquerías; cinco tareas que empezará a asumir antes de 2027 - PeluquIA

(Información remitida por la empresa firmante)

Del teléfono que suena mientras se aplica un tinte o justo cuando se está echando la persiana para irse a un merecido descanso: la inteligencia artificial empieza a hacerse cargo de algunas de las tareas más repetitivas de peluquerías y centros de belleza. PeluquIA.com analiza cinco cambios que se verá cada vez con mayor frecuencia en los salones españoles.

Madrid, 30 de septiembre de 2026. Cliente sentado, color preparado y guantes puestos. Entonces RIIIIING - o como sea que suene el tono del momento-: “Hola, ¿tenéis hueco mañana por la tarde?”. Antes de terminar la llamada entra un WhatsApp: “¿Cuánto cuesta cortar y peinar?”. Y unos minutos después, otro cliente quiere cambiar su cita porque le coincide con el dentista.

Es una escena familiar para muchos profesionales de la belleza y explica por qué la inteligencia artificial empieza a encontrar un lugar inesperado en peluquerías, barberías y centros de estética. No para cortar el pelo ni hacer unas mechas, de momento las tijeras siguen estando mucho más seguras en manos humanas, sino para ocuparse de parte del trabajo que sucede alrededor del servicio.

La peluquería española es, además, un sector formado mayoritariamente por pequeños negocios. El Observatorio Digital de la Peluquería elaborado por Stanpa y ModumB ya señalaba en 2020 que el 40% de los salones tenía un solo empleado. Un estudio más reciente, realizado sobre una muestra representativa de 825 salones, sitúa la estructura media en alrededor de dos empleados a tiempo completo y vuelve a señalar la digitalización y la eficiencia entre los desafíos del sector.

En establecimientos de estas características, “recepción” no siempre significa una persona detrás de un mostrador. Muchas veces es la misma persona que corta, tiñe, seca, cobra y, cuando puede, mira el teléfono.

“La inteligencia artificial no viene a cortar el pelo. Viene a conseguir que el peluquero pueda hacerlo sin tener que soltar las tijeras para coger el teléfono. Hay tareas que ningún profesional quiere delegar en una máquina; hay otras que probablemente estará encantado de dejar de hacer”, explica Santi Villena, Directora Comercial de PeluquIA.

Cinco tareas en las que la IA empieza a entrar en el salón

Atender el teléfono cuando nadie tiene una mano libre

El teléfono no sabe que el profesional está aplicando un color o terminando un degradado. Una recepción con inteligencia artificial puede atender la llamada, responder consultas y gestionar una cita sin obligar al profesional a interrumpir el servicio.

Contestar WhatsApp sin convertirlo en un segundo trabajo

Horarios, ubicación, precios, duración de servicios, disponibilidad o cambios de cita generan conversaciones repetitivas durante toda la jornada. La IA permite automatizar buena parte de ellas, incluidos los recordatorios de citas, que evitan que el profesional se quede esperando al olvidadizo de turno.

Pasar de responder preguntas a gestionar la agenda

El salto frente al chatbot tradicional aparece cuando el cliente no pregunta simplemente “¿a qué hora abrís?”, sino “¿tenéis hueco para mí para color y corte el sábado por la mañana? Ah, y quiero llevar también a los peques, que necesitan un corte urgentemente”. Los nuevos asistentes conversacionales pueden interpretar la petición, consultar la disponibilidad y gestionar las reservas dentro de una conversación natural cuyo tono puede adaptarse además a la personalidad de cada negocio.

Mantener abierta la recepción cuando el salón ya ha cerrado

Cerrar la persiana no significa que los clientes dejen de pensar en su próxima cita. La IA permite separar dos conceptos que tradicionalmente iban unidos: el horario en el que trabaja el profesional y el horario en el que el negocio puede atender consultas o recibir reservas.

Recuperar el recurso más escaso: tiempo

En un negocio pequeño, cada llamada, consulta repetitiva o intercambio de mensajes para cambiar una cita requiere tiempo de alguien. Automatizar parte de esa gestión permite concentrar el trabajo humano precisamente donde aporta más valor: en la prestación del servicio y en la interacción directa con el cliente mientras se le atiende. Y hay otro factor menos evidente: las interrupciones también afectan al cliente que está en el salón. Pocos disfrutan viendo cómo el profesional que les está atendiendo tiene que detenerse repetidamente para contestar el teléfono, pero tampoco resulta agradable escuchar cómo suena una y otra vez sin que nadie pueda atenderlo.

Del teléfono a la inteligencia artificial

El estudio de 2020 mostraba que solo el 13% de los consumidores utilizaba Internet para reservar una cita, frente al 51,7% que prefería la confirmación telefónica. Seis años después, WhatsApp, las agendas online y las reservas digitales forman parte del día a día de muchos negocios y la inteligencia artificial conversacional incorpora una nueva posibilidad: que esas conversaciones puedan también convertirse directamente en acciones sobre la agenda.

En este contexto se está desarrollando una nueva generación de soluciones especializadas. PeluquIA es una plataforma española de inteligencia artificial diseñada específicamente para peluquerías, barberías, centros de estética, uñas y otros negocios de belleza que

trabajan mediante cita previa. Puede atender conversaciones por teléfono, WhatsApp y web, proporcionar la información configurada por cada establecimiento y gestionar citas y disponibilidad.

“En muy poco tiempo nos parecerá tan normal que una inteligencia artificial atienda el teléfono de una peluquería como hoy nos parece comprar en línea un billete de tren. La pregunta ya no es si la IA va a

entrar en los salones, sino qué tareas queremos que haga cuando esté dentro”, señala Villena.

La IA entra también en la conversación del sector

La inteligencia artificial estará también sobre la mesa en LOOK Madrid 2026, que se celebrará del 13 al 15 de noviembre en IFEMA MADRID. La organización ha situado innovación, transformación empresarial y digitalización entre los ejes de esta edición, y el XVIII Congreso de Estética del 14 de noviembre dedicará parte de su programa al impacto de la inteligencia artificial en los negocios de estética.

PeluquIA estará presente en LOOK Madrid 2026 y aprovechará el encuentro para consultar a profesionales de peluquería, barbería, estética y otros negocios de belleza sobre cómo gestionan actualmente sus llamadas, mensajes y citas y qué papel esperan que desempeñe la inteligencia artificial.

Los resultados servirán como base del primer Observatorio PeluquIA sobre atención al cliente y gestión de citas en la belleza profesional, con el objetivo de aportar nuevos datos sobre una parte todavía poco estudiada de la digitalización del sector.

Porque antes de intentar adivinar cómo será el salón del futuro, quizá convenga preguntárselo a quienes abren uno cada mañana.

Y mientras llega ese futuro, probablemente el teléfono vuelva a sonar. Esta vez, puede que el profesional no tenga que soltar el secador para cogerlo.

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