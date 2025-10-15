Inteligencia Artificial ‘made in Spain’; Corsify lanza Spartan, un ERP con IA integrada para PYMES

(Información remitida por la empresa firmante)

Córdoba, 15 de octubre de 2025. Corsify acaba de presentar Spartan, un nuevo ERP diseñado específicamente para pequeñas y medianas empresas que buscan dar un salto tecnológico sin complicaciones ni grandes inversiones. Para Pedro Aranda, CEO de Corsify, esta apuesta marca un antes y un después en la manera en la que las pymes pueden gestionar sus operaciones: “Estamos convencidos de que esto es el futuro de la gestión empresarial”, afirma. “Las pequeñas empresas necesitan soluciones reales, no promesas inalcanzables”.

Spartan nace como una plataforma de gestión modular que permite controlar las distintas áreas de un negocio desde un único entorno: ventas, inventario, facturación, pedidos, stock y puntos de venta. Su diseño flexible permite que cada empresa pueda adaptar la herramienta a su propio ritmo de crecimiento y necesidades específicas. “Hemos llamado ‘spartanos’ a los módulos porque puedes añadir tantos como tu negocio necesite”, explica Aranda. “No imponemos estructuras cerradas: Spartan crece contigo”. La plataforma está pensada para ser utilizada desde cualquier dispositivo, sin necesidad de instalaciones complejas, lo que la hace accesible para todo tipo de negocios, desde la hostelería hasta el comercio local.

Uno de los aspectos más destacados de Spartan es la integración de inteligencia artificial desarrollada en España, que actúa como un asistente estratégico en la operativa diaria. En lugar de sustituir la gestión humana, esta tecnología apoya la toma de decisiones en tiempo real, detectando patrones de comportamiento, anticipando problemas de stock o generando alertas inteligentes que antes podían pasar desapercibidas. Según Aranda, “Queríamos que Spartan no fuera solo un software, sino una ayuda real para el día a día de cualquier negocio. La mayoría de las pymes no necesitan tecnología excesivamente compleja; necesitan herramientas que les funcionen desde el primer minuto”.

Corsify, que nació hace menos de un año, ha entrado en un sector tradicionalmente dominado por soluciones caras, rígidas y difíciles de implementar. Frente a eso, la compañía apuesta por una propuesta cercana y escalable, que ofrezca tecnología de calidad a precios accesibles. La idea es que cada negocio pueda comenzar con las funciones básicas y, a medida que crece, sumar módulos que amplíen sus capacidades sin necesidad de migrar a otra plataforma.

