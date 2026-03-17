La inteligencia artificial refuerza el valor de las empresas con propósito

Diálogo entre Carlos Rey, codirector de la Cátedra Dirección por Misiones y Propósito Corporativo (DMPC) de UIC Barcelona y organizador del evento, y Andrés Sendagorta, presidente del Grupo Sener, referente mundial en ingeniería y tecnología. - UIC BARCELONA.

(Información remitida por la empresa firmante)

El 11.º Simposio Empresas con Rostro Humano, liderado por la Cátedra Dirección por Misiones y Propósito Corporativo de UIC Barcelona, reúne en Mallorca a expertos de la talla de Pep Martorell, Inés Alegre y Andrés Sendagorta.

Más de un centenar de participantes reflexionan sobre cómo la IA está transformando no solo la eficiencia empresarial, sino también el sentido y la identidad de las organizaciones y de las personas que las integran.

Barcelona, 17 de marzo de 2026.- "Las empresas con propósito tienen una ventaja real en la era de la IA. En un mundo de automatización masiva, la confianza, los valores y la misión compartida son el activo más difícil de replicar". Así lo ha afirmado Pep Martorell, exdirector del Barcelona Supercomputing Center, durante el 11,º Simposio Empresas con Rostro Humano, celebrado en el CaixaForum de Palma de Mallorca.

Más de un centenar de asistentes han reflexionado sobre cómo la inteligencia artificial impacta no solo en la productividad o la eficiencia, sino también en la identidad, la autenticidad y el sentido vital de las personas. El acto ha sido inaugurado por Josep Bosch, director general de Bosch y Lozano y anfitrión del simposio, y conducido por la experta en comunicación y presentadora de radiotelevisión Araceli Bosch.

Además de Martorell, actual partner en InvivoAI y profesor de Esade, han participado como ponentes Inés Alegre, profesora del Departamento de Ciencias de la Decisión Directiva del IESE Business School y vicepresidenta de Producto en Shalion; Andrés Sendagorta, presidente del Grupo Sener, referente mundial en ingeniería y tecnología; y Carlos Rey, codirector de la Cátedra Dirección por Misiones y Propósito Corporativo (DMPC) de UIC Barcelona y organizador del evento.

Durante el simposio, los ponentes han coincidido en que la inteligencia artificial es una tecnología muy potente, pero no determinista, ya que "correlaciona, pero no comprende y exige una revisión crítica", en palabras de Martorell. Por ello, se ha subrayado la importancia de combinar la intuición, la experiencia y la ética humanas con la capacidad analítica de la IA. "Eso no se automatiza", han concluido.

La irrupción de los agentes de IA, capaces de actuar y no solo de responder a preguntas, también ha centrado parte del debate. Inés Alegre ha destacado su creciente incorporación en procesos especializados, concretamente en el ámbito jurídico y en entornos empresariales, así como su integración en herramientas de conversación.

La profesora ha alertado, asimismo, sobre los riesgos asociados al mal uso de estas tecnologías, como las "alucinaciones" o los sesgos, y puso el foco en el impacto que tendrán en la organización del trabajo. "Si la IA nos permite hacer el mismo trabajo en menos tiempo, la gran pregunta es si ese tiempo se destinará a mejorar la calidad de vida de las personas o simplemente a producir más", ha planteado.

Otro de los momentos destacados del encuentro ha sido el diálogo entre Carlos Rey y Andrés Sendagorta, quien ha compartido su experiencia al frente del Grupo Sener y ha ofrecido un testimonio sobre liderazgo y propósito. Sendagorta ha subrayado que, junto a los resultados empresariales, los valores y el sentido de misión son los pilares que sostienen una organización. "Nuestro propósito es transformar el mundo desafiando la tecnología", ha afirmado, destacando el papel del trabajo en equipo, la creatividad y la búsqueda constante de soluciones.

Inteligencia humana colectiva.

Por su parte, Jordi Bolea, director de la consultora de la Fundación DMPC, junto con los consultores Mayte Márquez y Álex Montaner, han dinamizado un ejercicio participativo en el que los asistentes, divididos en tres grupos, reflexionaron sobre la pregunta: "¿Qué desafíos plantea la IA al propósito personal?".

Asimismo, durante el encuentro se han reconocido los cinco años de apoyo de la empresa ENCASA a la Cátedra DMPC. Su consejero delegado, Juan Caruncho, ha recibido una distinción de manos de Miquel Bastons, codirector de la Cátedra.

Manuel Jiménez Maña, presidente de la Fundación DMPC, ha sido el encargado de cerrar el simposio, poniendo en valor el papel de las personas dentro de las organizaciones, a partir de tres pilares esenciales: escuchar, ser y cuidar. En este escenario, la inteligencia artificial se presentaría como "una herramienta que ayuda a desplegar el propósito", ha concluido.

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