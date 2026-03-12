La inteligencia artificial transforma las actividades de team building

Actividad Cluedo AI de Teaming Labs - Teaming Labs

La agencia Teaming Labs ha desarrollado Cluedo AI, una experiencia de team building que utiliza inteligencia artificial para crear personajes interactivos y tramas dinámicas en tiempo real. La actividad permite a los equipos resolver un misterio mientras interactúan con sospechosos generados por IA, combinando gamificación, narrativa y tecnología para transformar los eventos corporativos

Madrid, 12 de marzo de 2026.- La forma en la que los equipos se relacionan ha cambiado. Nuevos modelos de trabajo, entornos híbridos y dinámicas cada vez más digitales hacen que las empresas busquen experiencias capaces de reconectar a las personas de una forma real y significativa. En este contexto, la innovación tecnológica se convierte en una aliada clave para diseñar nuevas maneras de trabajar el equipo.



Las actividades de team building para empresas se han consolidado como una herramienta habitual en los eventos corporativos para fomentar la motivación, el bienestar y la relación entre los trabajadores. Se trata de experiencias lúdicas diseñadas para que los equipos compartan un reto común fuera de su entorno habitual, generen vínculos y vivan una experiencia distinta al día a día laboral.



En los últimos años, estas dinámicas han evolucionado más allá de los formatos tradicionales, incorporando tecnologías que permiten crear experiencias más participativas, inmersivas y adaptadas a los nuevos contextos laborales. En este escenario, la inteligencia artificial empieza a abrir un nuevo abanico de posibilidades en el diseño de actividades de equipo.



Un ejemplo de esta evolución es Cluedo AI, una experiencia que traslada la lógica de los juegos de investigación al ámbito corporativo mediante el uso de inteligencia artificial. A través de una aplicación interactiva, los participantes deben resolver distintos casos analizando información, formulando preguntas y tomando decisiones conjuntas, mientras interactúan con personajes virtuales capaces de responder en tiempo real.



Este tipo de interacción, basada en conversaciones abiertas y no predeterminadas, eleva notablemente el nivel de inmersión. Los participantes dejan de seguir un guion cerrado y pasan a sentirse protagonistas de la historia, lo que refuerza la implicación, la atención constante y la percepción de estar viviendo una experiencia única en cada sesión.



"La inteligencia artificial permite crear experiencias mucho más vivas, donde el equipo realmente se involucra emocionalmente en lo que está ocurriendo", explica Jordi Figols, socio de la agencia de team building Teaming Labs. "Buscamos que las personas se olviden de que están en una actividad y se centren en colaborar, decidir y avanzar juntas".



Además, la incorporación de herramientas digitales optimiza la organización de este tipo de propuestas, reduciendo la necesidad de elementos físicos y facilitando la gestión de grupos grandes sin perder ritmo ni coherencia. Las experiencias pueden adaptarse a formatos presenciales, híbridos o virtuales, ampliando así su aplicación en todo tipo de eventos corporativos.



Con iniciativas como Cluedo AI, Teaming Labs muestra cómo la innovación tecnológica puede ponerse al servicio de aspectos tan humanos como el trabajo en equipo, ayudando a las empresas a crear entornos más conectados, participativos y alineados con los nuevos retos organizativos.

