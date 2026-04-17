La inteligencia artificial ya interpreta emociones complejas como los humanos

Estímulos visuales usados para inferencia de estados mentales - Diego de Velázquez / Arnold Abner Newman / Roger G

(Información remitida por la empresa firmante)

Un estudio liderado desde el Laboratorio de Investigaciones Biológicas Profesor Giacomo Rizzolatti de Madrid demuestra que algunos sistemas de IA pueden leer la mente con una precisión comparable a la humana

Madrid, 17 de abril de 2026.- Un estudio liderado por el Dr. Raúl Alelú-Paz, desde el Laboratorio de Investigaciones Biológicas Profesor Giacomo Rizzolatti, demuestra que varios sistemas de inteligencia artificial son capaces de interpretar estados mentales humanos complejos —como intenciones, juicios morales o niveles de confianza— con una precisión prácticamente equivalente a la de las personas.



El trabajo, publicado en la prestigiosa revista británica Royal Society Open Science, ha analizado el comportamiento de 230 participantes humanos y lo ha comparado con el de cinco de los modelos de inteligencia artificial más avanzados disponibles en la actualidad.



Los resultados muestran que algunos sistemas de IA responden de forma casi idéntica a los humanos cuando deben interpretar situaciones sociales complejas a partir de información limitada, como expresiones faciales obtenidas de cuadros del pintor Diego Velázquez o de prestigiosos fotógrafos profesionales.



"Estamos viendo que la inteligencia artificial no solo es capaz de reconocer emociones, sino que empieza a razonar sobre ellas, lo que supone un cambio cualitativo con importantes implicaciones", explica el Dr. Raúl Alelú-Paz, Director del Laboratorio e investigador principal del estudio. El análisis también revela diferencias relevantes entre modelos: mientras algunos tienden a interpretar las situaciones de forma más positiva o confiada, otros muestran patrones más conservadores, lo que sugiere que la comprensión de la mente humana por parte de la IA depende en gran medida de su diseño y entrenamiento.



Este avance abre nuevas oportunidades en ámbitos como la salud mental, la educación o las tecnologías sociales. Sin embargo, también plantea interrogantes fundamentales sobre la naturaleza de estos sistemas: si realmente comprenden a las personas o si simplemente replican patrones de respuesta humanos.



El estudio completo está disponible en: https://royalsocietypublishing.org/rsos/article/13/4/251314/481273/Towards-functional-social-cognition-in-machines?searchresult=1



DOI: https://doi.org/10.1098/rsos.251314

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