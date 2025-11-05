La inteligencia del negocio se multiplica; Keyrus y Qlik reinician su alianza estratégica

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 4 de noviembre de 2025.-

Keyrus, consultora global en Estrategia de Datos, Inteligencia Artificial y Transformación Digital, y Qlik, líder mundial en integración de datos, calidad de datos, analítica e IA anuncian la reactivación de su alianza estratégica. Esta colaboración intensificada busca potenciar la capacidad de las empresas para transformar sus datos dispersos en decisiones de negocio coherentes y orientadas al futuro.

En un mercado que exige una agilidad sin precedentes, donde la integración de datos y la analítica en tiempo real son la clave para la ventaja competitiva, la combinación de la experiencia consultiva de Keyrus con la tecnología de plataforma unificada de Qlik ofrece una solución robusta y de alto impacto para la modernización de los datos.

Un tándem poderoso para la economía del dato

Los datos funcionan como el combustible de una máquina, porque permiten que los sistemas rindan mejor, se anticipen a los problemas y evolucionen hacia nuevos modelos productivos. En Keyrus y en Qlik son conscientes de que la capacidad de recopilar, integrar y analizar grandes volúmenes de información en tiempo real se ha convertido en el pilar de la eficiencia, la innovación y la ventaja competitiva en el sector industrial.

"La velocidad a la que los datos se generan y se consumen es el mayor desafío de nuestros clientes. Al unir la plataforma unificada de Qlik, que asegura el flujo y la calidad del dato, con la profunda experiencia de Keyrus en la implementación de arquitecturas y casos de uso de negocio, ofrecemos a las empresas una vía rápida para maximizar su inversión. Estamos encantados de volver a potenciar esta relación vital para nuestros clientes," afirman desde Keyrus.

Por su parte, desde Qlik aseguran que “trabajar junto a Keyrus supone unir lo mejor de dos mundos: una tecnología de analítica e integración de datos líder en el mercado y un equipo con una profunda experiencia en hacerla realidad en entornos complejos. Keyrus entiende los desafíos reales de nuestros clientes y sabe cómo traducir el potencial de nuestra plataforma en resultados tangibles. Esta alianza renovada nos permitirá acelerar la innovación y llevar a más organizaciones el poder de decisiones basadas en datos confiables, en tiempo real y con un enfoque escalable”.

Beneficios clave de esta alianza

El relanzamiento de esta alianza se centra en resolver los puntos de dolor más críticos de la transformación digital y que sufren la mayoría de las empresas del sector industrial:

Datos fiables para la IA

La sinergia entre ambos partners es fundamental para el éxito de cualquier iniciativa de Inteligencia Artificial o Machine Learning. Los modelos de IA son tan buenos como los datos que los alimentan. La plataforma de Qlik asegura que los datos sean precisos, accesibles y confiables, mientras que Keyrus garantiza que la arquitectura de datos esté optimizada para el training y despliegue de modelos predictivos.

Analítica impulsada por la nube

Al aprovechar las herramientas de Qlik, Keyrus puede ayudar a los clientes a migrar y modernizar sus almacenes y datalakes, facilitando una analítica más rápida y escalable. Esto permite a las empresas tomar decisiones informadas mediante conocimientos basados en IA, ya sea para optimizar la cadena de suministro, realizar mantenimiento predictivo o personalizar la experiencia del cliente.

Integración sin fisuras de datos dispersos

El principal obstáculo para muchas organizaciones es conectar sistemas de datos dispares (ERP, CRM, IoT..). Gracias a esta alianza es posible romper los silos existentes al unificar datos de múltiples fuentes en tiempo real, reducir el tiempo necesario para preparar los datos para el análisis y mejorar la eficiencia de los equipos que pueden centrarse en la estrategia, en lugar de la limpieza de datos.

Esta alianza no solo marca la unión de dos líderes, sino que simboliza un compromiso renovado con la innovación y la excelencia en el mundo de los datos. Keyrus y Qlik están listos para equipar a las empresas con las herramientas y la estrategia necesarias para llevar el negocio al siguiente nivel.

