Intella X lanza 'Adventure': recompensar el juego tradicional con recompensas Web3

Intella X Launches 'Adventure': Rewarding Traditional Gameplay with Web3 Rewards

Intella X Launches 'Adventure': Rewarding Traditional Gameplay with Web3 Rewards - NEOWIZ CORPORATION/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

PANGYO, Corea del Sur, 4 de abril de 2024/PRNewswire/ -- NEOWIZ, la potencia de juegos de Corea del Sur, presenta con orgullo 'Adventure', un servicio transformador en su plataforma de juegos Web3, Intella X, que prepara el escenario para uno de los lanzamientos aéreos de tokens más esperados de 2024. La nueva característica de la plataforma representa un paso significativo en la conexión de la brecha entre los jugadores tradicionales y el panorama innovador de la tecnología Web3.

Diseñado pensando en la diversa comunidad de jugadores, 'Adventure' ofrece una combinación única de juego, colaboración y recompensas, lo que permite a los jugadores acumular puntos en varios géneros y convertirlos en tokens IX nativos de Intella X. Este enfoque innovador mejora el panorama de los juegos, atendiendo a jugadores Web3 tanto experimentados como noveles, e introduce 'Crew', un sistema de gremio dinámico que fomenta el trabajo en equipo y la comunidad dentro del ecosistema Intella X.

A medida que se desarrolla 'Adventure', los jugadores pueden profundizar en una amplia selección de géneros de juegos, desde estrategia por turnos hasta deportes y FPS, cada uno de los cuales proporciona oportunidades únicas para acumular puntos.

Con la hazaña más reciente, Intella X lanzó con orgullo su primer proyecto NFT PFP, E.R.C.C (Early Retired Cats Club), inspirado en el aclamado juego de NEOWIZ, Cats & Soup, que cuenta con más de 50 millones de descargas globales. La colección E.R.C.C ha saltado rápidamente a la fama entre las colecciones de élite en los principales mercados NFT como OpenSea y Blur, lo que demuestra el atractivo digital convincente de Intella X.

Para prepararse para 'Adventure', Intella X también implementó dos servicios pioneros que permiten a los usuarios obtener una ventaja al acumular puntos a través de diversas actividades sociales, dentro y fuera de la cadena, allanando el camino para el gran debut de la plataforma en 2024.

Un portavoz de Intella X expresó: "Con la presentación de 'Adventure', extendemos una invitación a los jugadores de todo el mundo para que se unan a nosotros para trascender los límites tradicionales del juego, las recompensas y la comunidad. Aventurándonos más allá del mero avance tecnológico, estamos encabezando un movimiento hacia un futuro donde cada logro en el juego tenga un valor tangible en el mundo real, incorporando los principios básicos de Web3."

Acerca de NEOWIZ

NEOWIZ (KOSDAQ:095660), fundada en 1997, es considerada una pionera y una de las principales empresas de juegos de Corea. La compañía ha publicado con éxito una amplia gama de juegos para PC y dispositivos móviles, además de codesarrollar y lanzar títulos de gran éxito como Lies of P, FIFA online, Brave Nine, DJMAX Respect, Skul: The Hero Slayer, Cats & Soup.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2377319/IXA_OPEN_PR__1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/intella-x-lanza-adventure-recompensar-el-juego-tradicional-con-recompensas-web3-302106105.html