INTERCIDS solicita apoyo a su propuesta de ley para prohibir las granjas de pulpos en España - INTERCIDS

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 30 de septiembre de 2026.- INTERCIDS, Operadores Jurídicos por los Animales, ha presentado este martes su campaña “No aceptes pulpo como animal de macrogranja”, una iniciativa con la que solicita al Gobierno español y a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que apoyen su propuesta legislativa para prohibir las granjas de pulpos en España. Este tipo de actividad empresarial todavía no se desarrolla a nivel mundial. En Gran Canaria se planteó un proyecto para la cría de pulpos en instalaciones acuícolas que finalmente fue abandonado, después de varios años de debate social y de actuaciones por parte de la autoridad medioambiental.

La presentación se ha realizado este martes 22 de septiembre en la librería Traficantes de Sueños, en el centro de Madrid, por cuyas ventanas sobresalían unos tentáculos gigantes a modo de performance para simbolizar que “la naturaleza de una especie salvaje y fascinante como el pulpo no puede ser hacinada en crueles tanques”, asegura la organización. Los argumentos y razones de esta iniciativa han sido desarrollados por Mario Alonso Santamaría, divulgador, biólogo y zoólogo, creador del canal ‘Mario de Wonder’, y María González Lacabex, abogada especializada en Derecho del Medio Ambiente y Derecho de los Animales y miembro de INTERCIDS.

"Evitar graves riesgos"

Lacabex ha señalado que la Proposición de Ley está registrada en el Parlamento desde junio del pasado año y permanece a la espera de su tramitación y debate en pleno para su toma en consideración. “Los grupos parlamentarios y el Gobierno, a través de sus Ministerios de Agricultura y Transición Ecológica, deben actuar con responsabilidad y apoyar esta propuesta para evitar de forma proactiva los graves riesgos asociados a estas granjas para la salud pública, los ecosistemas y los animales hacinados en ellas”, ha explicado en rueda de prensa. “Esta actividad todavía no existe, no habría repercusiones económicas ni de otro tipo si se paraliza ahora. Es el momento oportuno”, ha señalado la abogada.

“La propia biología del pulpo entra en conflicto con la idea de una granja”, ha explicado Alonso, quien ha enumerado los diferentes riesgos y problemas que estas instalaciones podrían suponer para “animales de una gran complejidad, mayoritariamente solitarios y totalmente dependientes de su entorno para desarrollar sus capacidades cognitivas”. El biólogo considera que es “muy difícil garantizar un correcto cuidado de los animales” en estas instalaciones debido a las dudas sobre la alimentación que sería necesaria, por la reducida tasa de supervivencia del pulpo en cautividad y por el estrés y sufrimiento que implica “hacinarlos en grandes cantidades en espacios reducidos para generar rentabilidad económica”.

INTERCIDS busca recabar apoyo ciudadano para su propuesta de prohibir la acuicultura de pulpos en España y ha puesto en marcha una recogida de firmas en la web ladelpulpo.org como parte de esta iniciativa.

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