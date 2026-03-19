Interdomicilio revalida el título de "Mejor Servicio del Año" por segundo año consecutivo

Alejandro Calle, director de Interdomicilio - Comercio del Año

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía Interdomicilio consolida su liderazgo nacional gracias a la satisfacción récord de sus clientes y al compromiso de su equipo profesional

Madrid, 19 de marzo de 2026.- Interdomicilio, la red líder en servicios domésticos y asistenciales en España, ha sido reconocida por segundo año consecutivo como "Mejor Servicio del Año" en las categorías de Limpieza Doméstica y Servicios Asistenciales dentro del certamen Comercio del Año. Este reconocimiento, otorgado directamente por los consumidores, sitúa a la marca aragonesa entre las compañías mejor valoradas del país, junto a referentes como Booking, Repsol, Glovo, Vitaldent o Viva Gym.



Un reconocimiento respaldado por los consumidores

A diferencia de otros premios, este galardón se basa exclusivamente en las valoraciones de miles de usuarios. Para Interdomicilio, este respaldo es el reflejo de una filosofía centrada en la escucha activa y la mejora continua.



"Ganar por segundo año consecutivo no es una casualidad, es una consecuencia", afirma Alejandro Calle, director general de Interdomicilio. Alejandro, como director de la red, indica que el premio pertenece a los clientes que valoran el servicio cada día a través de encuestas internas y plataformas como Google, y que su opinión es la guía que permite mejorar y mantener un estándar de calidad reconocido actualmente como diferencial en el mercado.



El equipo, clave del crecimiento

El éxito de Interdomicilio no puede entenderse sin su equipo profesional y su red de franquiciados. En un sector donde la confianza es esencial, la compañía ha logrado consolidar un modelo en el que cada persona —desde el personal de oficina hasta quienes prestan el servicio en los domicilios— se siente parte de un proyecto compartido.



La apuesta por la profesionalización, el respeto laboral y el bienestar de los trabajadores se ha convertido en un valor diferencial que impacta directamente en la calidad del servicio y en la satisfacción del cliente.



Un referente nacional con visión de futuro

Con más de 15 años de trayectoria, más de 80 franquicias en la península ibérica y más de 125.000 familias atendidas, Interdomicilio ha evolucionado de proveedor de servicios domésticos a marca de referencia para la conciliación y el cuidado familiar en España.



La obtención de este segundo galardón consolida la hoja de ruta de la compañía para 2026: avanzar en la digitalización de los servicios manteniendo el trato humano que caracteriza a la marca. Interdomicilio reafirma así su liderazgo en un sector donde la confianza es el principal activo.

Contacto

Emisor: Interdomicilio

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