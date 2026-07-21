Interhome: las reservas de alojamientos de verano sostenibles se duplican en mercados europeos clave

(Información remitida por la empresa firmante)

GLATTBRUGG, Suiza, 21 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Interhome, especialista líder en Europa en la gestión de alquileres vacacionales, lanza hoy su serie "Sustainable Summer Booking Trends", un nuevo análisis recurrente basado en los propios datos de reservas de Interhome que analiza cómo evoluciona la sostenibilidad en los principales mercados europeos de alquiler vacacional.

A partir de las fechas de llegada para estancias entre junio y septiembre, el análisis realizado en Suiza, Francia, Alemania, Italia y España muestra que las reservas sostenibles de verano se duplicaron con creces entre 2020 y 2025.

Durante el mismo periodo, la cuota de reservas sostenibles dentro del mix de reservas de verano de Interhome aumentó del 16,7 % al 29,5 %, lo que supone un incremento de 12,8 puntos porcentuales y sugiere un cambio estructural en la demanda de viviendas vacacionales durante el verano.

El ritmo y el perfil de este cambio varían según el mercado. En 2025, Italia registró la mayor cuota de reservas sostenibles (40,1 %), seguida de Alemania (36,1 %) y Suiza (35,9 %), mientras que España (29,3 %) y Francia (16,1 %) reflejan diferentes etapas de desarrollo del mercado.

A nivel de características, el reciclaje registró los mayores avances acumulados entre 2020 y 2025 en los cinco mercados, con incrementos especialmente destacados en Francia, Italia y España. La carga de vehículos eléctricos mostró el progreso más claro en Francia y Suiza, mientras que los paneles solares avanzaron de forma más visible en Italia y España.

En conjunto, los resultados muestran que la sostenibilidad avanza a ritmos distintos según el país, tanto en la cuota actual de reservas de alojamientos vacacionales sostenibles como en el crecimiento de las distintas características de sostenibilidad.

Nuestra ambición no es solo responder a los cambios del mercado de alquiler vacacional, sino contribuir a darles forma, afirma Jörg Herrmann, CEO de Interhome. Por eso lanzamos esta serie: para aportar de forma periódica información basada en datos que apoye un debate más fundamentado sobre el futuro de la gestión sostenible de viviendas vacacionales y de los viajes.

El análisis muestra claramente que cada vez más propietarios invierten en medidas de sostenibilidad para sus alojamientos vacacionales, ya sea para aumentar el atractivo de la propiedad para los huéspedes, por ejemplo mediante un punto de recarga para vehículos eléctricos, o para reducir los costes operativos corrientes con sistemas fotovoltaicos, electrodomésticos de cocina energéticamente eficientes y equipamientos de ahorro de agua , afirma Saskia Weber, Director of Sustainability de Interhome. Gracias a estos esfuerzos de nuestros propietarios en materia de sostenibilidad, el número de alojamientos sostenibles en la cartera de Interhome sigue creciendo, al igual que su cuota en las reservas de verano.

A medida que la sostenibilidad se convierte en un factor más consolidado en la toma de decisiones de viaje, Interhome aspira a ofrecer una visión periódica y basada en datos de cómo evoluciona el mercado del alquiler vacacional en sus principales mercados.

Sobre el análisis

El análisis de Interhome se basa en sus propios datos de reservas para estancias entre junio y septiembre de 2026 en alojamientos vacacionales situados en Suiza, Francia, Alemania, Italia y España. Además de instalaciones de reciclaje, energía solar y puntos de recarga para vehículos eléctricos, Interhome evalúa sus apartamentos y casas de vacaciones según un conjunto más amplio de características de sostenibilidad, entre ellas energía renovable, ausencia de vajilla desechable, ventanas con al menos doble acristalamiento, sistemas de calefacción energéticamente eficientes, iluminación de bajo consumo, inodoros y duchas de ahorro de agua, y proximidad al transporte público.

Acerca de Interhome

Interhome es un especialista en la gestión de alquileres vacacionales que opera la mayor red de oficinas de servicio locales de Europa. La compañía cuenta con una cartera en gran parte exclusiva de más de 70.000 alojamientos vacacionales en más de 20 países europeos.

Fundada en Suiza en 1965, la compañía combina soluciones digitales inteligentes con un apoyo personal y fiable sobre el terreno, lo que permite ofrecer una calidad de servicio constante y procesos ágiles.

Interhome opera más de 200 oficinas de servicio locales y agencias colaboradoras en Europa, proporcionando a los propietarios experiencia de confianza y tranquilidad. La combinación de la potencia de marketing global de Interhome y su experiencia local sobre el terreno permite a los propietarios maximizar la ocupación, proteger el valor de sus inmuebles y generar ingresos por alquiler de forma constante.

Interhome forma parte de HomeToGo Group, el grupo líder europeo de alquiler vacacional.

Reservas de alojamientos vacacionales: www.interhome.esInformación sobre la gestión del alquiler vacacional: www.interhome.group

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