El interim management gana protagonismo ante el reto de la sucesión en la empresa familiar - Manager in Motion

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 5 de junio de 2026.- La sucesión empresarial se está convirtiendo en uno de los grandes desafíos económicos de la próxima década. Mientras la atención suele centrarse en la digitalización, la productividad o la incertidumbre geopolítica, miles de empresas familiares afrontan una cuestión que puede resultar decisiva para su futuro: cómo gestionar el relevo de quienes han liderado el negocio durante años o incluso décadas. La complejidad de estos procesos está impulsando la aparición de nuevas fórmulas de transición directiva. Según señala Manager in Motion, organización de servicios de directivos interim en España y Portugal, entre ellas destaca el interim management, un modelo ampliamente utilizado en los mercados europeos más avanzados que permite incorporar temporalmente a directivos experimentados para liderar situaciones de cambio, transformación o sucesión empresarial. Su principal ventaja es que aporta capacidad ejecutiva inmediata sin necesidad de realizar una contratación permanente mientras se define la estructura de liderazgo a largo plazo.

La figura central de este modelo es el interim manager, un profesional senior que asume responsabilidades directivas durante un periodo determinado y con objetivos concretos. A diferencia de un consultor, que analiza y recomienda, el interim manager toma decisiones, dirige equipos y ejecuta el plan acordado. Su misión suele consistir en garantizar la continuidad del negocio, estabilizar la organización y facilitar una transición ordenada hasta que la empresa complete el proceso de relevo.

El creciente interés por estas soluciones refleja la magnitud del reto al que se enfrentan numerosas organizaciones. La empresa familiar continúa siendo una de las principales bases del tejido productivo español, con una presencia destacada en prácticamente todos los sectores económicos. Sin embargo, una parte significativa de sus propietarios alcanzará la edad de jubilación durante los próximos años, obligando a muchas compañías a replantear su futuro liderazgo.

Aunque tradicionalmente la sucesión se asociaba a la transmisión de la propiedad o a la incorporación de la siguiente generación, la realidad actual es mucho más compleja. Los mercados evolucionan con rapidez, las exigencias de gestión son mayores y las empresas operan en entornos cada vez más competitivos. Como consecuencia, el relevo generacional se ha convertido en un proceso que afecta simultáneamente a la estrategia, la organización, el gobierno corporativo y la cultura empresarial.

La dificultad no reside únicamente en identificar quién ocupará el puesto de máxima responsabilidad. También implica gestionar la transferencia de conocimiento acumulado durante décadas, mantener la confianza de clientes y proveedores estratégicos, preservar el compromiso de los equipos y garantizar que las decisiones críticas continúen tomándose con agilidad.

Uno de los factores que más preocupa a los especialistas es la falta de planificación. En numerosas ocasiones, la sucesión se retrasa porque el negocio sigue funcionando correctamente o porque el fundador mantiene una implicación activa en la gestión diaria. Sin embargo, cuando el proceso se aborda de forma reactiva, las organizaciones suelen disponer de menos margen para preparar adecuadamente la transición.

Las situaciones más complejas suelen producirse cuando coinciden varios cambios simultáneos: crecimiento acelerado, incorporación de nuevos accionistas, necesidad de profesionalización, expansión internacional o transformación tecnológica. En estos contextos, la sucesión deja de ser un simple cambio de liderazgo para convertirse en una auténtica transformación empresarial.

La experiencia observada en distintos mercados europeos muestra que las compañías que preparan estas transiciones con antelación tienden a afrontarlas con mayor estabilidad. Lejos de considerar el relevo como un problema puntual, lo integran dentro de una estrategia de continuidad a largo plazo.

En este escenario, el interim management está adquiriendo un protagonismo creciente como mecanismo para reducir riesgos durante los periodos de cambio. La posibilidad de incorporar temporalmente a un directivo con experiencia contrastada permite a muchas organizaciones ganar tiempo, preservar la estabilidad operativa y facilitar la preparación de los futuros líderes sin comprometer la actividad diaria.

Además, este tipo de soluciones no se limita a situaciones de emergencia. También se utiliza en procesos de profesionalización, integración de nuevas generaciones, expansión empresarial o preparación de operaciones corporativas. El objetivo no es sustituir permanentemente a los propietarios ni a los futuros directivos, sino crear las condiciones necesarias para que la transición se produzca con mayores garantías de éxito.

La importancia de este fenómeno trasciende el ámbito de las propias empresas. La forma en que las organizaciones familiares gestionen el relevo generacional tendrá un impacto directo sobre el empleo, la inversión, la competitividad y la capacidad de crecimiento de numerosos sectores económicos.

Por ese motivo, cada vez más expertos consideran que la sucesión empresarial será uno de los asuntos estratégicos más relevantes de los próximos años. No se trata únicamente de decidir quién ocupará un puesto directivo. En muchos casos, está en juego la continuidad de proyectos empresariales construidos durante generaciones y su capacidad para seguir creando valor en un entorno cada vez más exigente.

Quienes deseen conocer en profundidad cómo funciona el interim management, cuál es el papel del interim manager en los procesos de sucesión y qué modelos de transición están adoptando las empresas más avanzadas pueden contactar a Manager in Motion en contact@managerinmotion.eu.

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