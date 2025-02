La internacionalidad será uno de los pilares de la quinta edición de World Maritime Week

(Información remitida por la empresa firmante)

World Maritime Week, el gran punto de encuentro de la industria marítima global, volverá a contar con una importante presencia internacional en su quinta edición, del 19 al 21 de marzo, en Bilbao Exhibition Centre. Tanto el apartado congresual, como la zona expositiva y la amplia agenda de networking del programa de este año, anticipan un foro al más alto nivel y con relevantes nombres en el mercado mundial

Bilbao, 11 de febrero de 2025.- Países como Colombia, Brasil, Ecuador, Chile, Uruguay, Polonia, Perú, Reino Unido y Turquía, por ejemplo, son algunos de los orígenes desde los que llegarán las/os compradoras/es participantes en el Hosted Buyers’ Programme. Esta iniciativa, uno de los grandes atractivos de WMW, recoge las peticiones de las propias empresas expositoras, garantizando la presencia de armadores, navieras y astilleros nacionales e internacionales. Además de los mencionados países, la organización del certamen continúa trabajando activamente para cerrar la participación de profesionales de Argentina, Emiratos Árabes Unidos, México o Noruega.



Entre las empresas confirmadas para la zona expositiva, Bergen Engines (Noruega), Carlier Chaines (Francia), GEA Westfalia (Alemania), Rings Around The World (EE. UU.) y Waterborne (Bélgica) son algunas de las que arribarán desde fuera del Estado. Junto a estas, compañías de Galicia, Madrid, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, entre otras comunidades autónomas, presentarán sus últimas novedades y compartirán espacio en el pabellón Luxua con el resto de las entidades y asociaciones participantes.



Los cuatro sectores presentes en la cita (naval, pesca, puertos y energías marinas renovables) dispondrán, asimismo, de un espacio para conferencias, debates y keynotes. Entre las y los participantes en los congresos, caben subrayar representantes de la Comisión Europea, la OCDE, la CPMR, Innovation Norway y empresas activas en los cinco continentes.



Recientemente, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de su Secretaría de Estado de Comercio, ha otorgado a World Martime Week el reconocimiento de Internacionalidad Completa.



WORKinn for WMW y amplio programa

Por primera vez, World Maritime Week incluirá WORKinn for WMW: un foro de empleo diseñado para abordar el reto del relevo generacional, reducir la distancia entre las necesidades de las empresas y la falta de formación cualificada de las personas, y despertar el interés de los y las jóvenes en el sector marítimo. Se celebrará el 20 de marzo y pondrá a disposición de las/s interesadas/os la oportunidad de utilizar simuladores virtuales de navegación y soldadura, acceder a ofertas de empleo y recibir información sobre programas educativos especializados y servicios de orientación en relación con los estudios a realizar.



World Maritime Week 2025 también acogerá la segunda edición de los WMW Awards, premios creados con el objetivo de reconocer los logros de las y los agentes que impulsan el sector marítimo. Las candidaturas para la edición de este año se pueden presentar hasta el día 19 de febrero.



Asimismo, la última jornada de la cita se centrará en las visitas técnicas a astilleros, empresas tecnológicas, proveedoras de equipos y de propulsión y plataformas offshore. Será una oportunidad única para conocer de, primera mano, el tejido empresarial del sector marítimo y el día a día de estas firmas, además de impulsar el intercambio de ideas y ayudar a fortalecer las conexiones empresariales.



Emisor: World Maritime Week

Contacto

Nombre contacto: Departamento de Comunicación

Descripción contacto: BEC

Teléfono de contacto: 944040119