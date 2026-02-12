Internacionalización y diversificación impulsan el crecimiento de ALFRAN - ALFRAN

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 12 de febrero de 2026.- ALFRAN continúa consolidando su posicionamiento como gran referente internacional en soluciones “llave en mano” para revestimientos industriales de alta temperatura, apoyándose en una estrategia sostenida basada en dos ejes clave: la internacionalización y la diversificación sectorial. Ambos vectores se han convertido en auténticas palancas de crecimiento que refuerzan la solidez, competitividad y proyección futura del Grupo Aldomer, Holding Industrial al que pertenece Alfran, entre otras empresas.

En el ámbito de la internacionalización, Grupo Aldomer está experimentando un crecimiento especialmente destacado en Estados Unidos, con sus filiales Alfran USA y EZ Refractories, con un notable incremento de la actividad a través de esta última, principalmente vinculada a la instalación de materiales refractarios.

Este avance consolida la presencia del Grupo en uno de los mercados industriales más exigentes y competitivos a nivel global, avalando su capacidad técnica, operativa y de gestión de proyectos complejos. Los trabajos que desarrolla EZ Refractories en USA son sobre todo en la Industria Cementera.

Asimismo, el Grupo ha ejecutado con éxito un proyecto de gran envergadura en Emiratos Árabes Unidos, desarrollado por su filial ALFRAN HTR en las instalaciones de Emirates Steel, referente mundial del sector siderúrgico ubicado en Abu Dabi. Este proyecto se ejecutó en una parada programada de su horno de laminación y supone un nuevo hito para ALFRAN en Oriente Medio, reforzando su experiencia en entornos industriales de alta complejidad técnica.

A estos logros se suman los trabajos y suministros en el mayor proyecto de la historia del Grupo en sus 112 años de historia, con más de 12 M€ de facturación desarrollado junto a la ingeniería estadounidense Kiewit en Tuxpan (México). Se trata de un proyecto de alto valor estratégico que representa un salto cualitativo tanto por su dimensión como por su relevancia dentro del mercado internacional. Este proyecto contempla la instalación de aislamiento térmico en la Central de Ciclo Combinado de Tuxpan, ubicada en México.

Paralelamente, la diversificación sectorial continúa siendo un pilar fundamental del crecimiento. En España, ALFRAN refuerza su especialización en la industria del aluminio con la ejecución de varios proyectos llave en mano de reconfiguración del refractario de hornos de fundición de aluminio, y consolida su posición en el sector siderúrgico mediante más contratos de mantenimiento con compañías de referencia del norte de España.

Con esta combinación de expansión internacional y diversificación industrial, ALFRAN y otras filiales de Grupo Aldomer reafirman su compromiso con la excelencia técnica y la creación de valor para sus clientes en todos los mercados en los que opera.

Contacto

Emisor: alfran

Contacto: alfran

Número de contacto: +34 955 634 200