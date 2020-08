- El International Forum on One Korea explora los prospectos de reunificación destinados a la pandemia mundial, revueltas sociales y realineaciones geopolíticas

La Global Peace Foundation, Action for Korea United y la Alliance for Korea United USA se asocian para celebrar de forma conjunta un foro virtual que examine las oportunidades de reunificación avanzada

WASHINGTON, 17 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- El doctor Hyun Jin Preston Moon instó hoy a Estados Unidos a crear una "unificación de principio" como clave para el objetivo de la política extranjera para la península de Corea y el Norte de Asia para servir como "antorcha del pueblo de Corea" y liderar la cumplimentación del destino de una Península libre y unificada.

"Desde una perspectiva estratégica, Estados Unidos debe reconocer la necesidad de una unificación de principios como solución permanente a largo plazo de cara a la desnuclearización y paz regional. Un proceso liderado por Corea para la unificación debería estar respaldado por el compromiso de apoyo a nivel económico y geopolítico" tal y como se hizo con el Plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial.

Participó en el International Forum on One Korea, conferencia online mundial hospedada por medio de la recopilación de líderes cívicos en Corea para conmemorar el 75 aniversario de la liberación de Corea de la norma colonial japonesa al finalizar la Segunda Guerra Mundial. El doctor Moon es el fundador y presidente de la Global Peace Foundation, patrocinador conjunto de la conferencia.

El doctor Edwin Feulner, fundador de la Heritage Foundation en Estados Unidos, explicó que Corea en la actualidad destaca como punto de transición importante. "Más que nunca, los académicos y expertos políticos, enfrentados a los fallos de los esfuerzos pasados, ven la unificación de Corea como una forma necesaria de avanzar", indicó.

Dando crédito al Korean Dream, del bestseller nacional del doctor Moon, que destaca los valores compartidos y cultura del pueblo de Corea, el doctor Feulner indicó que era hora de avanzar en la búsqueda de la unificación fuera de la esfera del gobierno para dirigir el apoyo del pueblo de Corea a nivel general.

En Korean Dream, el doctor Moon insta a revelar los principios fundadores originales de Corea como ética que puede servir como puente entre los conservadores y progresistas en Corea del Sur, y finalmente entre el Norte y el Sur.

Emergiendo desde la división como una nueva nación, una Corea unificada "debe tener sus raíces en una base firme de principios espirituales universales y más valores", comentó el doctor Moon. "Esto forma la cuna universal que es la base de la auténtica libertad. Hongik Ingan - que vive el auténtico beneficio para toda la humanidad - es la aspiración de Fundación de todo el pueblo de Corea".

El foro ha reunido a los líderes expertos de Corea, responsables políticos y líderes de la sociedad civil para examinar nuevas oportunidades de avance de la unificación de Corea con el tema: "Realignment amid Global Changes: New Opportunities for a Free and Unified Korea" el 15 de agosto de 2020.

El Embajador Ahn Ho-young, antiguo Embajador ROK de Estados Unidos y actual director general de la University of North Korean Studies, comentó que el primer paso de cara a la reunificación es construir un consenso nacional basado en los valores de la libertad, democracia y derechos humanos, además del derecho a elegir y practicar la religión de uno mismo.

Destacó que la unificación de Alemania dependía de la asociación cercana entre el presidente Bush y el Canciller Kohl, junto a un conocimiento común de todas las naciones importantes implicadas.

Los panelistas de Estados Unidos expresaron preocupaciones importantes acerca de la capacidad nuclear de Corea del Norte y su sociedad cercana, al tiempo que indicaba un papel significante de la sociedad civil en lo que sirve como puente de la división entre las dos Coreas.

"Mientras que la crisis actual supone un enorme riesgo, presenta además oportunidades; oportunidades para eliminar de una vez por todas las armas de destrucción masiva de la Península de Corea; una oportunidad de permitir que China desempeñe un papel de construcción como gran potencia emergente; de dar la bienvenida al pueblo de Corea del Norte al mundo hacia las naciones responsables, a largo plazo, que permita la reunificación del pueblo de Corea bajo un gobierno que apoye sus libertades disponibles solo en las democracias", explicó el doctor William Parker, antiguo director general del EastWest Institute.

El foro estuvo patrocinado por la Global Peace Foundation, Action for Korea United y la Alliance for Korea United USA, siendo el primero en una serie de foros programados para otoño de 2020. Si desea más información visite la página web www.globalpeace.org/international-forum-one-korea [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2886685-1&h=318380192&u=...].

