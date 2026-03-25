(Información remitida por la empresa firmante)

-Intersand obtiene la certificación B Corp™, lo que confirma su excelencia en sostenibilidad e innovación en la fabricación

BOUCHERVILLE, QC, 25 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- Intersand Canada Inc. Group (Intersand), empresa especializada en la fabricación de arenas para gatos de alto rendimiento, en particular las marcas OdourLock™ y OdourBuster™, se enorgullece en anunciar que ha obtenido la certificación B Corp™. Esta distinción, una de las más reconocidas y rigurosas en materia de rendimiento ambiental, social y de gobernanza (ESG), confirma el firme compromiso de Intersand con un modelo de negocio innovador centrado en la transparencia, la responsabilidad social y la mejora continua de su impacto ESG.

"Me enorgullece enormemente que hayamos obtenido la certificación B Corp™. Confirma la solidez de nuestros valores y nuestro modelo de negocio, a la vez que reconoce nuestro liderazgo en el sector. Esta distinción confirma que nuestro crecimiento es inseparable de un futuro sostenible para las generaciones venideras", afirmó Stéphane Chevigny, presidente.

El proceso de evaluación B Corp se basa en un análisis exhaustivo de las prácticas de la empresa, incluyendo la gobernanza, las relaciones con los empleados y la comunidad, el impacto ambiental, la gestión responsable y la transparencia con los clientes.

Esta certificación destaca, entre otros aspectos:

La eficacia de los innovadores procesos de fabricación de Intersand, basados en tecnologías patentadas;

La capacidad de Intersand para desarrollar productos que utilizan menos recursos;

La solidez de sus iniciativas medioambientales, respaldadas por análisis del ciclo de vida, evaluaciones de emisiones de carbono, auditorías independientes e inspecciones de terceros.

Certificación B Corp: Un compromiso que transforma nuestra forma de operar

Para obtener este reconocimiento, Intersand implementó iniciativas concretas como la reducción de materias primas y componentes químicos, el diseño ecológico de sus envases, el reciclaje de sus residuos, el uso de electricidad 100 % neutra en carbono, evaluaciones de carbono auditadas, abastecimiento responsable, políticas de diversidad, programas de salud y seguridad, así como una gobernanza más sólida y transparente.

Este anuncio refuerza la ambición de la empresa: diseñar productos de alto rendimiento que mejoren la calidad de vida de los gatos y, al mismo tiempo, reduzcan el impacto ambiental de la industria del cuidado de mascotas. Intersand mantiene su compromiso con un crecimiento más sostenible, basado en la innovación, la colaboración, la transparencia y la responsabilidad.

Para obtener más información sobre nuestro compromiso e iniciativas, visite:https://intersand.com/en/about-us/

Acerca de B Corp

B Corp™ es una certificación internacional que reconoce a las empresas que cumplen con los más altos estándares de desempeño social y ambiental, transparencia y gobernanza. Las empresas certificadas se comprometen a lograr un equilibrio entre las ganancias y el impacto positivo, e integrar esta misión en el núcleo de su modelo de negocio. Más información en www.bcorp.com

Acerca de Intersand Canada Inc. Group

Intersand, una empresa familiar fundada en 1992, se especializa en el desarrollo y la producción de productos premium para la higiene y la salud de las mascotas. Con cinco plantas de producción en Canadá y Estados Unidos —incluida una de las instalaciones más automatizadas del sector—, esta empresa con sede en Quebec emplea a más de 225 personas y cuenta con su propio centro de I+D. Intersand desarrolla sus propias marcas, colabora en la creación de productos de marca blanca con importantes minoristas y exporta sus arenas para gatos a más de 60 países.www.intersand.com

Consultas de medios: Geneviève Provost, director de Comunicaciones, Tel.: 514‑802‑3594, gprovost@intersand.com

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