Intervisión Expert impulsa una nueva generación de centros de óptica y audiología en España

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(Información remitida por la empresa firmante)

La nueva marca nace tras la salida de Specsavers del mercado español, manteniendo el mismo equipo profesional y ampliando su oferta con nuevas marcas, tecnología de última generación y servicios especializados en salud visual y auditiva

Lleida, 6 de julio.- Intervisión Expert inicia una nueva etapa en España como la evolución de los antiguos centros franquiciados de Specsavers. Desde el 1 de enero de 2025, estos establecimientos operan bajo una nueva identidad creada por sus propios directores, después de que la compañía británica decidiera cesar su actividad en España y Bélgica debido, entre otros factores, a las dificultades logísticas derivadas del Brexit.



Este cambio de marca garantiza la continuidad de un modelo de atención que durante años ha sido referente en el sector de la óptica. Los clientes siguen encontrando el mismo equipo de profesionales, el asesoramiento personalizado, la experiencia acumulada y las promociones que caracterizaban a los centros, incluido el conocido 2x1 en gafas.



Además de mantener su esencia, Intervisión Expert refuerza su compromiso con la innovación incorporando nuevas soluciones para el cuidado de la salud visual. Entre ellas destacan las lentes progresivas Pentax, reconocidas por su alto rendimiento, así como tratamientos especializados para el control de la miopía infantil mediante las lentes MiYOSMART y las lentes de contacto MiSight, dos de las tecnologías más avanzadas para frenar la progresión de la miopía en niños.



Intervisión Expert amplía sus servicios de audiología

La salud auditiva se convierte en uno de los pilares de esta nueva etapa con la incorporación de un servicio integral de audiología en sus centros.



Los pacientes pueden acceder a revisiones auditivas completas, estudios personalizados y adaptación de audífonos mediante protocolos técnicos de alta precisión, garantizando soluciones adaptadas a cada caso y mejorando la calidad de vida de quienes presentan pérdida auditiva.



Intervisión Expert mantiene, además, su apuesta por ofrecer una excelente relación calidad-precio, poniendo la última tecnología en audífonos al alcance de todos los públicos gracias a una amplia variedad de opciones y promociones competitivas.



Más marcas de gafas y nuevas tecnologías para el cuidado visual

La renovación de la marca también se traduce en una ampliación de su catálogo de gafas graduadas y gafas de sol con la incorporación de reconocidas firmas internacionales como Lacoste, Karl Lagerfeld, Nike, DKNY, Calvin Klein, Tous, Sting, Fila, TitanFlex by Eschenbach, O'Neill y Superdry.



La innovación tecnológica ocupa igualmente un lugar destacado con la llegada de las Ray-Ban Meta de segunda generación y las Nuance Audio Glasses, unas gafas inteligentes que integran funciones visuales y auditivas para ofrecer una experiencia más completa y adaptada a las nuevas necesidades de los usuarios.



Una nueva marca con la misma experiencia y más innovación

Intervisión Expert combina la experiencia adquirida durante años por los antiguos centros de Specsavers con una mayor libertad para incorporar las mejores marcas, nuevas tecnologías y servicios especializados en óptica y audiología.



Con esta evolución, la compañía reafirma su compromiso con la salud visual y auditiva, apostando por una atención profesional, soluciones personalizadas, productos de alta calidad y una excelente relación calidad-precio para seguir siendo un referente entre los centros de óptica y audiología en España.







Contacto

Nombre contacto: Julio Rams

Descripción contacto: Natural Optics Group (NOG) / Manager de Marketing & Transformación Digital

Teléfono de contacto: 973750612

