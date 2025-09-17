Introducción sencilla a la creatividad digital: Wacom presenta el nuevo monitor interactivo Wacom One 14

(Información remitida por la empresa firmante)

Descubra su pasión creativa. Con su pantalla de 14 pulgadas, un diseño ligero y una sensibilidad óptima de lápiz, el nuevo Wacom One 14 le hace más fácil iniciar su trayectoria creativa.

TOKIO, Japón, 17 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy Wacom presentó el Wacom One 14, el último monitor interactivo de la Wacom One Series. Diseñado como una primera toma de contacto atractiva con la creatividad digital, el Wacom One 14 se conecta a un PC, Mac o Chromebook y le proporciona a los creativos noveles el equilibrio perfecto entre sencillez, rendimiento y valor. Es perfecto para aspirantes a artistas, aficionados y creativos visuales para dibujar, esbozar, editar fotos, hacer anotaciones o explorar nuevas posibilidades creativas.

Un inicio práctico a la creatividad digital

El Wacom One 14 cuenta con una pantalla full HD IPS de 14 pulgadas con revestimiento antirreflectante antirreflejos y antihuellas para reducir los reflejos en la pantalla y permitir así a los usuarios concentrarse en su trabajo creativo. También utiliza la adhesión directa para reducir el paralaje y ofrecer una sensación natural y similar al papel a la hora de dibujar. La amplia pantalla les proporciona a los creativos noveles mucho espacio para dibujar, esbozar e ilustrar, si bien el monitor interactivo continúa siendo compacto y ligero con solo 750 gramos, siendo muy sencillo de transportar o montar. La pantalla garantiza una reproducción de color fiable para trabajo artístico, fotografías y tareas prácticas.

La tecnología de lápiz de Wacom, basada en más de 40 años de experiencia, permite una experiencia de lápiz cómoda y fiable con el mínimo paralaje, una latencia baja y un reconocimiento natural de la inclinación, lo que ayuda a los creadores digitales noveles a disfrutar de una experiencia de dibujo natural desde el primer momento. El lápiz Wacom One Standard Pen incluido no requiere batería, es ligero y está equipado con dos botones personalizables. El Wacom One 14 también es compatible con lápices de otros fabricantes de confianza, como Staedtler, LAMY y Dr. Grip, ofreciéndoles a los usuarios la libertad de elegir la empuñadura y el estilo que prefieran.

Conectividad sencilla con un cable

La configuración es inmediata con un único cable USB-C si el ordenador es compatible con Display Port Alt Mode o Thunderbolt 3/4, que suministra energía, vídeo y datos para que los usuarios puedan comenzar a utilizarlo rápidamente. Para los ordenadores que no disponen de un puerto USB-C compatible, el convertidor Wacom opcional permite la conexión con puertos HDMI, USB-C y de alimentación. El Wacom One 14 funciona de manera fluida con Windows 10 o posteriores, macOS 13 o posterior y Chromebook.

Impulse su creatividad

El Wacom One 14 incluye un paquete variado de aplicaciones creativas, lo que permite a los usuarios potenciar su creatividad al instante. Clip Studio Paint Pro, Magma, y Concepts permiten dibujar y crear cómics. Passpartout 2 añade una experiencia artística divertida e interactiva. Foxit PDF Editor es muy útil durante el estudio, el trabajo y las tareas diarias, mientras Skillshare proporciona acceso a cursos en línea de profesionales creativos. Juntas, estas herramientas le brindan a los creativos noveles y aficionados la libertad de explorar su creatividad desde el primer día.

"El Wacom One 14 está diseñado para personas que dan sus primeros pasos en el mundo de la ilustración y el dibujo digital", declaró Koji Yano, Senior Vice President de la Creative Experience Unit de Wacom. "Combinando una pantalla más grande y una tecnología de lápiz fiable que facilita el comienzo a creativos principiantes proporcionamos a los usuarios la confianza para disfrutar creando desde el primer día".

Disponibilidad

El Wacom One 14 estará disponible este otoño en las eStore de Wacom y en distribuidores seleccionados de todo el mundo.

Para saber más, visite: https://www.wacom.com/products/pen-displays/wacom-one

Acerca de Wacom

Wacom es líder mundial en soluciones de lápiz digital, ofreciendo herramientas intuitivas de escritura y dibujo. Nuestros productos son fiables en todos los ámbitos creativos, desde estudios y aulas hasta el sector sanitario, asistiendo tanto a estudiantes como a profesionales. Las tecnologías de lápiz de Wacom también mejoran muchos PC, tabletas y teléfonos compatibles con lápiz mediante alianzas con marcas tecnológicas punteras.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2771749/Wacom_One_14_Overhead_with_pen_on_the_right.jpg

