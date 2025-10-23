intu Xanadú acoge del 23 al 26 de octubre la exposición de vehículos ecológicos de la AEAE

Inauguración de la exposición de vehículos ecológicos de la Asociación Española del Automóvil Ecológico (AEAE). - INTU XANADÚ

- Organizada por la Asociación Española del Automóvil Ecológico (AEAE), el objetivo de la muestra es fomentar la movilidad sostenible y dar a conocer los vehículos más punteros de la mano de grandes marcas de automoción

- El evento de inauguración ha contado con la presencia del alcalde de Arroyomolinos, Luis Quiroga, del concejal de movilidad de Arroyomolinos Juan Carlos García, del gerente de intu Xanadú, Alexis Martín y del presidente de la Asociación Española del Automóvil Ecológico, Héctor Prego

Madrid, 23 de octubre de 2025.- Del 23 al 26 de octubre, intu Xanadú acoge la exposición de vehículos ecológicos de la Asociación Española del Automóvil Ecológico (AEAE). Una muestra que se ha inaugurado hoy y que ha contado con la presencia del alcalde de Arroyomolinos, Luis Quiroga, del concejal de movilidad de Arroyomolinos, Juan Carlos García, del gerente de intu Xanadú, Alexis Martín, del presidente de la Asociación Española del Automóvil Ecológico, Héctor Prego, y del presidente de Federación Española del Taxi FEDETAXI Alberto Miñambres, además de diversas autoridades.

Así, desde hoy, los visitantes tendrán la oportunidad de ver hasta un total de 30 vehículos sostenibles de los últimos modelos de las marcas BMW y MINI, Tesla, Renault, Leap Motor y DS; recibir información y asesoramiento, e incluso hacer un test drive para evaluar y probar las características de los modelos expuestos.

Organizada por la Asociación Española del Automóvil Ecológico (AEAE), el objetivo de esta iniciativa es fomentar la movilidad sostenible y contribuir a la difusión del vehículo ecológico como alternativa de presente y futuro para la ciudadanía como para el sector profesional de la movilidad.

La exposición podrá visitarse de forma gratuita hasta el próximo domingo 26 de octubre en el espacio exterior situado enfrente de la puerta 2, y en horario de 10:00 a 20:00 horas.

Plan de movilidad sostenible

Con este evento, intu Xanadú viene a reforzar su Plan de Movilidad que se engloba dentro de ‘Compromiso intu Xanadú’, una iniciativa orientada a generar un efecto positivo y sostenible en la comunidad local a través de diferentes acciones. Uno de los hitos alcanzados en este sentido ha sido la instalación del mayor parque de recarga de coches eléctricos inaugurado el pasado 22 de septiembre de la mano de Galp y BMW.

Aparcabicicletas en todas las entradas de acceso al centro, estaciones de carga de patinetes eléctricos, taller de bicicletas o parking de coches compartidos, son otras de las iniciativas llevadas a cabo por intu Xanadú como muestra de su compromiso con el medio ambiente y el cambio climático.

Más información: https://www.intuxanadu.com/compromiso-xanadu/gestion-del-cambio-climatico/#movilidad-sostenible

Exposición de vehículos ecológicos

· CUÁNDO: Del 23 al 26 de octubre

· DÓNDE: intu Xanadú. A-5, salida 22.

Parking exterior, junto a la puerta 2

· HORARIO: de 10:00 a 20:00h

· Gratuito

Sobre intu Xanadú

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, El Corte Inglés, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by intu Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por Nuveen desde el año 2017 y Rivoli Asset Management desde su compra en febrero de 2025. intu Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

