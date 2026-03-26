intu Xanadú acoge un evento inspirado en los tradicionales espectáculos circenses

Circus Fest en intu Xanadú - INTU XANADÚ

- El complejo madrileño acoge del 27 de marzo al 5 de abril ‘Circus Fest’, un evento inspirado en los grandes circos de principios del siglo XX y en la estética artesanal

- Durante diez días y coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa, los visitantes podrán sumergirse en el universo del circo a través de una amplia programación de actividades gratuitas

- Además, desde el 13 de marzo y hasta el 5 de abril, puede verse el nuevo show de Rody Aragón con el Gran Circo Holiday en la carpa instalada enfrente del parking de Decathlon de intu Xanadú

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de marzo de 2026.- Del 27 de marzo al 5 de abril, intu Xanadú acoge ‘Circus Fest’, un evento inspirado en los grandes circos tradicionales de principios del siglo XX, y para el que el complejo madrileño se transformará para recrear el ambiente y atmósfera del universo circense.

Así, durante los diez días que dure el evento, y coincidiendo con las vacaciones escolares de Semana Santa, los visitantes podrán disfrutar de una amplia programación de actividades gratuitas, como talleres infantiles para que los más pequeños puedan divertirse y sacar su lado más artístico y creativo; o un circuito de juegos, un espacio participativo donde toda la familia podrá experimentar diferentes disciplinas del circo: puntería, lanzamiento de anillas, dinámica con paracaídas y pelota, ejercicios de equilibrio o iniciación a los malabares.

Los viernes, sábados y domingos, el escenario de ágora acogerá pequeños espectáculos circenses y actuaciones, mientras que, de lunes a jueves, diferentes artistas recorrerán el centro con animaciones y pasacalles llenos de color, música y sorpresas. Actividades itinerantes y experiencias inmersivas durante todos los días de la semana para que personas de todas las edades tengan la oportunidad de vivir el circo clásico de una manera accesible y participativa.

Y para que la experiencia sea aún más especial, intu Xanadú colabora con Fundación Theodora a través de la compra de 300 narices para regalar y repartir entre los visitantes y empleados del centro, con el objetivo de contribuir a que la estancia de los niños y niñas hospitalizados sea más llevadera.

El circo de Rody Aragón continúa

La magia del circo no solo podrá vivirse en el complejo comercial, sino que también estará en el exterior con el Gran Circo Holiday y el nuevo show de Rody Aragón: ‘¿Cómo están ustedes’? Un espectáculo que continúa hasta el 5 de abril en una gran carpa situada enfrente del parking de Decathlon de intu Xanadú.

Impulsado por la nostalgia y el deseo de mantener vivo un legado que ha acompañado a varias generaciones, Rody Aragón se embarca en el reto de crear un show donde la tradición circense y la puesta en escena contemporánea conviven en perfecta armonía.

‘¿Cómo están ustedes?’ combina humor, nostalgia y grandes números de malabaristas, acróbatas y artistas aéreos en una propuesta pensada para personas de todas las generaciones. Cada actuación está pensada para emocionar, sorprender, sentir y hacer reír tanto a mayores como a pequeños.

‘Circus Fest’

Dónde: intu Xanadú (A5. Salida 22. Arroyomolinos)

Fechas: del 27 de marzo al 5 de abril

Horario: de 12:00 a 14:00h y de 17:00 a 21:00 horas.

En Plaza Xanadú (planta baja).

Entrada libre y gratuita.

‘ Gran Circo Holiday’

Dónde: intu Xanadú (Gran Carpa, enfrente parking Decathlon)

Fechas: del 13 de marzo al 5 de abril

Información y entradas: https://www.grancircoholiday.com

Para más información: https://www.intuxanadu.com

Sobre intu Xanadú

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by intu Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por Nuveen desde el año 2017, El Corte Inglés como copropietario y Rivoli Asset Management desde su reciente compra en febrero de 2025. intu Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

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