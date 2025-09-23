- Del 25 al 28 de septiembre, el parking exterior del destino madrileño se convertirá en un gran escaparate con más de 500 coches seminuevos de todas las marcas

- La movilidad sostenible también será protagonista en la feria con vehículos de etiqueta ECO y Cero, y asesoramiento sobre puntos de carga y planes de ayuda

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de septiembre de 2025.- Del 25 al 28 de septiembre, intu Xanadú acoge la 5ª Expo Flexicar de Vehículos de Ocasión, uno de los eventos más esperados por los amantes del motor. Durante cuatro días, el parking exterior del destino madrileño se convertirá en un gran escaparate con más de 500 coches seminuevos, además de ofertas exclusivas y excelentes condiciones de financiación.

Así, en el evento estarán disponibles vehículos de todas las marcas, carrocerías y motorizaciones, con una antigüedad inferior a cinco años. Cabe destacar la amplia gama de vehículos familiares, con opciones incluso de siete plazas para aquellos conductores que buscan soluciones de movilidad para el día a día o para las vacaciones.

Los amantes de los SUV también encontrarán una selección de unidades de todas las marcas y de todos los tamaños, así como compactos urbanos de bajo consumo para quienes necesiten soluciones de movilidad y aparcamiento en la ciudad.

Al igual que en la edición anterior, la movilidad sostenible seguirá siendo protagonista gracias a algunos de los ejemplares de Flexicar Green, los concesionarios de la marca especializados en vehículos híbridos y eléctricos. De este modo, los visitantes podrán encontrar coches con etiqueta ECO y Cero, y tendrán además la oportunidad de recibir asesoramiento especializado y personalizado en relación a la carga de los vehículos eléctricos y los cargadores disponibles en el mercado para instalar en el domicilio.

La entrada a la exposición será completamente gratuita y podrá verse en horario ininterrumpido de 11:00 a 21:00 horas en el parking exterior de intu Xanadú (cercano a la puerta 4).

5ª Feria de Vehículos de Ocasión

CUÁNDO: Del 25 al 28 de septiembre

DÓNDE: intu Xanadú. A-5, salida 22.

Parking exterior, junto a la puerta 4

HORARIO: de 11:00 a 21:00h

Gratuito

Más información: https://www.intuxanadu.com/blog/eventos/flexicar-vuelve-a-intu-xanadu-con-su-5a-expo-de-vehiculos-de-ocasion/

Sobre intu Xanadú

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, El Corte Inglés, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by intu Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por Nuveen desde el año 2017 y Rivoli Asset Management desde su compra en febrero de 2025. intu Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

Para más información y gestión de entrevistas:

europa press Comunicación – 91 359 26 00

Silvia Mullor – silviamullor@europapress.es

Leticia Gómez - leticiagomez@europapress.es