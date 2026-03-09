intu Xanadú acoge la XXVII edición de Madrid Caravaning con más de 250 vehículos en exposición

Feria 'Madrid Caravaning' en intu Xanadú - NG ESTUDIO

- La feria se podrá visitar del 18 al 22 de marzo en el parking exterior del complejo madrileño y contará con 8.000 metros cuadrados para expositores y marcas

- Organizada por la Asociación para el Desarrollo del Caravaning en Madrid (ADECAM), la feria se ha consolidado como una de las citas más importantes del sector en España

- En 2025 se matricularon 7.146 vehículos caravaning nuevos y más de 30.000 usados, continuando con el crecimiento de la última década, según los datos de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (ASEICAR)

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 9 de marzo de 2026.- Del miércoles 18 al domingo 22 de marzo, intu Xanadú acoge la XXVII feria ‘Madrid Caravaning’, organizada por la Asociación para el Desarrollo del Caravaning en Madrid (ADECAM). Esta edición contará con más de 250 vehículos y 8.000 metros cuadrados de exposición, lo que la convierte en una de las fechas marcadas en el calendario para amantes y profesionales del sector.

Los expositores presentes en la feria ofrecerán ofertas en vehículos nuevos y de ocasión y contará con una amplia gama de autocaravanas, caravanas, minicaravanas, campers, mobil-homes, bungalow, remolques tienda y tiendas de techo. Además, los asistentes podrán disfrutar de un gran abanico de novedades en servicios integrales como el alquiler de autocaravanas, la organización de viajes a medida o la venta de accesorios.

Según afirma Luis López, portavoz de ADECAM, “la edición de este año contará con más empresas expositoras y vehículos de todos los tipos, lo que se traduce en una mayor diversificación de la oferta. Pero además de ser un escaparate del sector, ‘Madrid Caravaning Xanadú’ es una excelente oportunidad para descubrir todas las opciones que ofrece esta manera de viajar con los mejores precios del mercado y un asesoramiento personalizado”.

Según los datos de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (ASEICAR), durante 2025 se matricularon 7.146 vehículos nuevos entre autocaravanas, campers y caravanas, y más de 30.000 vehículos usados, continuando con el crecimiento de la última década. Asimismo, la Comunidad de Madrid ocupó el tercer lugar en el ranking de comunidades autónomas de España con más matriculaciones en 2025 con 690 unidades nuevas, situándose como una de las referencias del sector en nuestro país.

La feria podrá visitarse en el parking exterior de intu Xanadú y el acceso es libre y gratuito. El horario de la exhibición será de 11:00 a 20:00h en días laborables (del miércoles 18 al viernes 20) y de 10:00 a 20:00h en el sábado 21 y domingo 22 de marzo. Además, a lo largo del fin de semana, se habilitará exclusivamente un área del parking para el estacionamiento y la pernocta para aquellos visitantes que lo requieran, y así, puedan disfrutar tranquilamente de la feria.

Por último, todos los usuarios tendrán la oportunidad de entrar en el sorteo de un fin de semana en autocaravana. Para participar, tan solo habrá que dar a me gusta y comentar la publicación del sorteo en las redes sociales de intu Xanadú (el ganador se dará a conocer el día 23 de marzo).

XXVII edición ‘Madrid Caravaning’

Cuándo: del 18 al 22 de marzo.

Dónde: intu Xanadú. A-5, salida 22 y 23.

Parking exterior cercano a la entrada 4 del centro comercial.

Horario:

-De 11:00 a 20:00h (de miércoles a viernes) y de 10:00 a 20:00h (fin de semana)

Entrada libre y gratuita

Para más información: https://www.intuxanadu.com y www.areasdemadrid.com

Sobre intu Xanadú

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by intu Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por Nuveen desde el año 2017, El Corte Inglés como copropietario y Rivoli Asset Management desde su reciente compra en febrero de 2025. intu Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

Para más información y gestión de entrevistas:

europa press Comunicación – 91 359 26 00

Silvia Mullor – silviamullor@europapress.es

Leticia Gómez - leticiagomez@europapress.es