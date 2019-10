COMUNICADO: intu Xanadú celebra la reapertura de Snowzone con una semana de actividades gratuitas

Publicado 28/10/2019 11:34:13 CET

- Del 2 al 10 de noviembre, los asistentes podrán personalizar su equipación, aprender trucos para encerar y lijar la tabla, o disfrutar de una experiencia de realidad virtual

- El nuevo Madrid Snowzone ha remodelado sus instalaciones para mejorar la experiencia de los visitantes y recrear la idea de espacio natural

- Lidia Torrent y Jaime Astrain acudirán a intu Xanadú el sábado 2 de noviembre para la inauguración del evento

Madrid, 28 de octubre de 2019.- Madrid Snowzone, la única pista de esquí cubierta de España y una de las más grandes del mundo, ha reabierto sus puertas, y para celebrarlo, intu Xanadú organiza la #SnowFunWeek, una semana repleta de actividades gratuitas dedicadas a los amantes y aficionados de los deportes de invierno.

Así, del 2 al 10 de noviembre, los visitantes podrán personalizar su tabla con los mejores grafiteros del sector; escuchar consejos sobre encerado y lijado, o vivir la experiencia de realidad virtual en Plaza Xanadú.

Además, la camarera de First Dates Lidia Torrent y el ex futbolista y modelo Jaime Astrain acudirán el 2 de noviembre entre las 18 y las 20 horas a intu Xanadú para la inauguración del evento.

La #SnowFunWeek se celebra con motivo de la reapertura de las instalaciones del nuevo Madrid Snowzone. Las obras de remodelación se iniciaron a principios de junio y se han enfocado para mejorar la experiencia de los clientes, tanto dentro como fuera de la estación de nieve. Ha dado un giro de 180º para reforzar la idea de espacio natural y recrear de la manera más real posible lo que es una experiencia de montaña.

Painters y diseños personalizados

Las actividades gratuitas comenzarán el día 2 a las 12:00 horas con el prestigioso estudio de customización Air custom Paint y Alicia Black. Los artistas urbanos customizarán el sábado y el domingo en directo los cascos y tablas de snow que lleven los participantes, así como vasos take away que regalará intu Xanadú. Además, también customizarán dos cascos (uno de chica y otro de chico) para sortear en las redes sociales del shopping resort madrileño.

El jueves 7 y el viernes 8, la famosa tienda madrileña de deportes extremos Daktak encerará y lijará las tablas de los asistentes, y mostrarán además trucos para arreglarla y cuidarla.

El último fin de semana (sábado 9 y domingo 10), los chicos de My Old New Board estarán en intu Xanadú para personalizar las tablas con los vinilos diseñados por los clientes. Durante las semanas previas al 7 de noviembre, los usuarios podrán diseñar a través de su web (www.myoldnewboard.com) su propia creación incluyendo el código “Xanadú”.

Además de los talleres y actividades, también se podrá disfrutar de la experiencia del esquí con la realidad virtual. Todos los días en Plaza Xanadú, tanto los experimentados en el deporte de invierno como los menos iniciados podrán ponerse a prueba con las diferentes modalidades del juego. Además, aquellos que compartan su experiencia con fotos en las redes sociales con los hashtags #SnowFunWeek #Mejorvivirlo #intuxanadú entrarán en el sorteo de 5 pases dobles para las pistas de Snowzone.

#SnowFunWeek

Cuándo: Del 2 al 10 de noviembre.

Inauguración evento: Sábado 2 de noviembre (asistirán Lidia Torrent y Jaime Astrain, de 18 a 20h)

Dónde: intu Xanadú. Autovía A-5, salida 22. Arroyomolinos.

Precio: gratuito.

Actividades (en Plaza Xanadú):

Painters: sábado 2 de 12 a 14h, y de 17 a 21h, y domingo 3 de 17 a 21h.

Encerado y lijado de tablas: jueves 7 y viernes 8 de 17 a 21h.

Vinilado de tablas: sábado 9 de 12 a 14h, y de 17 a 21h, y domingo 10 de 17 a 21h.

Realidad virtual: todos los días de 12 a 14h, y de 17 a 21h.

Inscripciones: https://www.intuxanadu.com/evento/snow-fun-week/

Sobre intu Xanadú

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 153.695 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Inditex, AliExpress, El Corte Inglés, Decathlon, Primark, Apple y Disney. Con más de 13 millones de visitantes al año, dispone además de la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados. A lo largo de 2018, ha mejorado y ampliado su oferta de ocio con Cinesa Luxe y Atlantis Aquarium. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada desde su compra por el fondo británico intu en marzo de 2017.

