- intu Xanadú consigue la neutralidad de carbono en Alcance 1 y 2 en las zonas comunes del centro comercial, culminando así un año histórico en su hoja de ruta sostenible y su estrategia ‘Net Zero’, ejecutada en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica

- El destino madrileño obtiene el sello ‘Cálculo’ por el registro de su huella de carbono otorgado por la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), este reconocimiento certifica la medición y evaluación continua de las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ejercicio del 2024

Madrid, 19 de diciembre de 2025.- intu Xanadú ha obtenido el sello ‘Cálculo’ de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) por el registro de su huella de carbono durante el ejercicio del 2024. Esta distinción oficial se otorga a aquellas organizaciones que de forma voluntaria calculan y registran sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) anualmente para mostrar su compromiso con la transparencia y la gestión climática.

intu Xanadú encamina sus pasos en este final del 2025 para lograr así un nuevo hito en su estrategia medioambiental al compensar por primera vez sus emisiones de COde alcance 1 y 2, n su área de influencia, gracias a su implicación en el proyecto Bosque Folia 1, ubicado en Torrejón de la Calzada. "Estos hitos reflejan nuestro compromiso real y medible con la sostenibilidad. No se trata solo de cumplir estándares, sino de generar un impacto positivo en nuestro entorno y en la comunidad. Con iniciativas como Bosque Folia 1 y la obtención del sello ‘Cálculo’, avanzamos con paso firme hacia la neutralidad en carbono", afirma Alexis Martín, Gerente de intu Xanadú.

El destino madrileño culmina así un año histórico en su hoja de ruta sostenible, continuando el impulso iniciado en 2024. En junio de este año, se reconoció internacionalmente su labor en el campo de la sostenibilidad al alzarse en Londres con el premio a mejor edificio comercial en los BREEAM Awards, convirtiéndose en el primer centro comercial español en recibir este galardón.

A esto hay que sumar ser también el primer centro comercial de la Comunidad de Madrid en obtener la certificación ‘Residuo Cero’ de AENOR que avala una reducción de más del 90% de residuos enviados a vertedero mediante un sistema eficiente de reciclaje.

Todas estas acciones forman parte de la estrategia ‘Net Zero’ ejecutada en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica, que plasma y proyecta un itinerario sostenible para los próximos años. “En 2026, intu Xanadú continuará consolidando los estándares alcanzados con dos objetivos clave: Net Zero Carbon y Residuo Cero, además de iniciar los preparativos para renovar la certificación BREEAM In-Use en 2027”, concluye Alexis Martin.

Para más información: https://www.intuxanadu.com/compromiso-xanadu/gestion-del-cambio-climatico/

Sobre intu Xanadú

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, El Corte Inglés, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by intu Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por Nuveen desde el año 2017 y Rivoli Asset Management desde su reciente compra en febrero de 2025. intu Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

