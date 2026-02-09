intu Xanadú firma un acuerdo de patrocinio con la deportista paralímpica Teresa Reyes

Alexis Martín, Teresa Reyes y su guía Raúl Antona en Snozone - NGESTUDIO-INTU XANADÚ

- Gracias a este acuerdo, la esquiadora con discapacidad visual y su guía Raúl Antona podrán entrenar y hacer uso de las instalaciones de la pista de nieve de Snozone durante un año

- “Para mí este acuerdo supone un impulso enorme para seguir creciendo como deportista; es un reconocimiento al trabajo que llevo haciendo estos años y una motivación extra para seguir luchando por mis objetivos”, afirma Teresa Reyes

Madrid, 9 de febrero de 2026.- intu Xanadú y la deportista paralímpica Teresa Reyes de Federico han firmado un acuerdo de patrocinio por el que la joven esquiadora y su guía Raúl Antona podrán entrenar y hacer uso de las instalaciones de la pista de nieve de Snozone durante un año.

Con una discapacidad visual del 80%, Teresa Reyes (Granada, 2003) forma parte del Comité Paralímpico Español, dentro del equipo de Promesas de Invierno, y es además estudiante de Fisioterapia en la Escuela Universitaria de la ONCE. Desde su infancia, ha estado vinculada con el deporte, comenzando con gimnasia rítmica, después con la equitación y hasta finalmente encontrar su pasión en el esquí paralímpico.

La joven atleta destaca la importancia de haber conseguido por primera vez este patrocinio para su carrera deportiva: “para mí este acuerdo supone un impulso enorme. En los deportes de invierno, y especialmente en el esquí paralímpico, cada entrenamiento y cada desplazamiento tiene un coste muy alto. Contar con el apoyo de intu Xanadú me da estabilidad, tranquilidad y la posibilidad de centrarme de verdad en lo importante: seguir creciendo como deportista a la vez que hago mi carrera universitaria de Fisioterapia. También siento que es un reconocimiento al trabajo que llevo haciendo estos años y una motivación extra para seguir luchando por mis objetivos”, afirma Reyes.

Este patrocinio refuerza el desempeño social del centro comercial en los indicadores de Comunidad y relación con grupos de interés, consolidando el compromiso de intu Xanadú con la inclusión y con iniciativas que generan un impacto positivo real en su entorno.

Por su parte, desde intu Xanadú expresan su orgullo y satisfacción por contribuir y apoyar a Teresa Reyes en el logro de sus objetivos. “El patrocinio es fundamental para cualquier deportista, pero es más importante aún si cabe en el caso de los atletas con discapacidad. Esta alianza además se enmarca en nuestro compromiso con la promoción del deporte y con los valores que compartimos, como son la inclusión, el esfuerzo, la excelencia, la igualdad de oportunidades, el afán de superación, el trabajo en equipo y la apuesta por el talento”, señala Alexis Martín, gerente de intu Xanadú.

Con el apoyo ahora del centro madrileño, el objetivo principal de la joven esquiadora es alcanzar los Juegos Paralímpicos de 2030 y consolidarse en las carreras FIS, Copa de Europa y Copa del Mundo. “Más allá de los resultados, quiero demostrarme a mí misma que puedo estar entre las mejores, y me gustaría que mi trayectoria sirviera para que otras personas con discapacidad se animen a descubrir el deporte y vean que lo que uno se propone en la vida es posible si realmente lo quieres”, declara Teresa.

Residente en Madrid desde hace tres años, la deportista granadina cuenta lo que supone para un esquiador profesional poder entrenar en Snozone: “tener una pista abierta todo el año es una oportunidad increíble, me permite entrenar con continuidad, sin depender de la meteorología ni de desplazamientos largos. Para mí es especialmente valioso porque puedo trabajar aspectos técnicos muy concretos en un entorno controlado, lo que facilita muchísimo la progresión. Además, vivir en Madrid y tener acceso diario a una pista de nieve es un privilegio que no muchos deportistas de invierno tienen. Poder entrenar aquí me ayuda a equilibrar mi vida deportiva con mis estudios y mi día a día, y eso marca una diferencia enorme”, comenta Reyes.

