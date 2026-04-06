intu Xanadú pone en marcha una iniciativa para cenar e ir al cine por 12 euros

Zona restauración ágora y Cinesa Luxe en intu Xanadú - INTU XANADÚ

- Cada lunes, martes y jueves de abril, el complejo madrileño ofrece a sus visitantes la posibilidad de cenar por 6 euros en uno de los restaurantes participantes y de disfrutar también por 6 euros de una sesión en Cinesa Luxe

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de abril de 2026.- Con el objetivo de ofrecer una experiencia de ocio asequible y completa, intu Xanadú pone en marcha del 6 al 30 de abril una iniciativa para que sus visitantes cenen y vayan al cine por tan solo 12 euros.

Así, cada lunes, martes y jueves de abril, se podrá disfrutar de un menú completo por 6 euros en uno de los restaurantes participantes en la campaña: Popeyes, Taco Bell, Tony Roma’s, KFC, Brasa y Leña, Carl’s Jr, Domino’s Pizza, Bombom Boss, Hype Burger y Cinesa Luxe.

Tras la cena, el plan continúa en Cinesa Luxe -la sala premium de intu Xanadú- donde se podrá acceder a una sesión también por 6 euros. Para poder disfrutar de la experiencia, tan solo es necesario entregar en los locales adheridos el cupón de la promoción disponible en el Punto de Atención al Cliente.

Además de las 220 tiendas en la zona de retail, la gastronomía y el ocio son también otros de los pilares en la estrategia de intu Xanadú para ofrecer a sus visitantes la posibilidad de poder elegir entre diferentes experiencias y planes en un solo espacio y durante todos los días de la semana.

Para más información: https://www.intuxanadu.com

Sobre intu Xanadú

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by intu Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por Nuveen desde el año 2017, El Corte Inglés como copropietario y Rivoli Asset Management desde su reciente compra en febrero de 2025. intu Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

Para más información y gestión de entrevistas:

europa press Comunicación – 91 359 26 00

Silvia Mullor – silviamullor@europapress.es

Leticia Gómez - leticiagomez@europapress.es