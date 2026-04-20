intu Xanadú refuerza su oferta con nuevas aperturas y anuncia la llegada de más operadores

Aperturas en intu Xanadú durante el primer trimestre - INTU XANADÚ

- El complejo madrileño da la bienvenida a las firmas de moda Bria, Ysabel Mora y Lacoste; a la cadena de parafarmacias Medi-Market y a Hype Burger en la zona de restauración

- Próximamente abrirá también la marca de moda italiana OVS, el espacio de ocio inmersivo Pirate Golf, el restaurante de comida coreana Qiqihary Korean BBQ y la cadena de cafeterías Cotti Coffee

- A estas nuevas incorporaciones, hay que sumar las reaperturas por reforma de los locales de Stradivarius y Rodilla; y el anuncio de la llegada de Lefties, Silbon, Xiaomi, Courir y Odreams en los próximos meses

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de abril de 2026.- Dentro de su objetivo por ofrecer la mayor y más variada oferta comercial a sus visitantes, intu Xanadú da la bienvenida a diez nuevas marcas en el primer trimestre del año. Entre las nuevas incorporaciones está Bria, la nueva firma de moda femenina del grupo Mayoral cuyas prendas de inspiración mediterránea combinan funcionalidad, calidad y estética, equilibrando tendencia y atemporalidad.

Por su parte, la popular marca de lencería y baño Ysabel Mora ha elegido a intu Xanadú para abrir su primer establecimiento fuera de la Comunidad Valenciana con una propuesta que combina comodidad, diseño actual y una atención especial a la calidad de tejidos y acabados.

La icónica marca francesa Lacoste llega también a intu Xanadú con un espacio moderno y elegante donde descubrir las últimas colecciones de moda para hombre, mujer y niño. Desde sus clásicos polos y camisetas hasta prendas de abrigo, vestidos, calzados o bolsos que reflejan la esencia del ‘sport chic’ que caracteriza la marca.

A la llegada de estos operadores en la zona de retail, hay que sumar la llegada del grupo belga especializado en parafarmacia, salud y bienestar Medi-Market, con un amplio catálogo de productos y asesoramiento en una superficie superior a 400 metros cuadrados; y Hype, la cadena especializada en hamburguesas que ofrece además una gran variedad de entrantes y postres.

Próximas aperturas

Asimismo, el complejo madrileño ha anunciado próximamente la apertura de OVS, la marca italiana líder en moda para hombre, mujer y niño cuya propuesta se basa en un estilo contemporáneo y esencial, diseñado para quienes buscan las últimas tendencias con una buena relación calidad-precio.

Para los que buscan un plan gastronómico diferente, Qiqihary Korean BBQ llegará a intu Xanadú para descubrir el sabor más auténtico de la comida coreana en Madrid. Especializado en la tradicional barbacoa asiática, este nuevo espacio ofrece una experiencia participativa donde los comensales pueden cocinar en su propia mesa una selección de carnes, mariscos y verduras.

Por otro lado, los amantes del café están de enhorabuena con la próxima inauguración de Cotti Coffee. La tercera cadena de cafeterías a nivel mundial abrirá un nuevo establecimiento para servir un amplio surtido de bebidas a precios asequibles.

Y en su apuesta por reforzar y ofrecer experiencias de ocio familiar de calidad, intu Xanadú dará la bienvenida a Pirate Golf, el nuevo y espectacular minigolf temático ambientado en el universo de los corsarios. Un espacio de ocio inmersivo que combina la destreza del golf con una ambientación cuidada al detalle para disfrutar de un recorrido lleno de obstáculos y aventuras.

A estas nuevas incorporaciones cabe destacar la reapertura de Stradivarius y Rodilla tras un proceso de reforma de sus locales con el objetivo de ofrecer una mejor experiencia de compra y visita de los clientes. Gracias a estos últimos movimientos entre aperturas y espacios reformados, intu Xanadú suma en total más de 3.520 metros cuadrados de nueva superficie alquilada y 4.127.000 euros de inversión.

Por último, el complejo madrileño ha anunciado la reciente firma de operadores de primer nivel como la cadena de moda del Grupo Inditex Lefties; la firma de origen cordobés Silbon; la tienda especializada en Sneakers Courir; la marca de productos tecnológicos Xiaomi, y el local de dónuts artesanales Odreams, que consolidan el posicionamiento de intu Xanadú como destino comercial y de ocio de referencia en el sector.

Para más información: https://www.intuxanadu.com

Sobre intu Xanadú

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by intu Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por Nuveen desde el año 2017, El Corte Inglés como copropietario y Rivoli Asset Management desde su reciente compra en febrero de 2025. intu Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

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