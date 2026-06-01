intu Xanadú se suma a la campaña ‘Inteligencia generacional’ para conectar a jóvenes y mayores

Actividad Aparkam 'Tejiendo conexiones' - APARKAM-INTU XANADÚ

- Del 29 de abril al 31 de mayo, el complejo madrileño ha llevado a cabo diversas iniciativas para favorecer el encuentro intergeneracional y reflexionar sobre la relación con lo analógico y lo digital

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 1 de junio de 2026.- Del 29 de abril al 31 de mayo, intu Xanadú se ha sumado a la campaña ‘Inteligencia generacional’, una iniciativa impulsada por CBRE junto a otros 46 centros comerciales con el objetivo de fomentar la solidaridad y el entendimiento entre distintas generaciones.

De esta forma, el complejo madrileño ha organizado durante este mes diversas actividades gratuitas orientadas a fomentar la cohesión y la inclusión entre personas de distintas edades. Una de estas acciones fue ‘Tejiendo conexiones’ -una dinámica llevada a cabo junto a la Asociación Párkinson Aparkam- en la que a través de una pelota con hilo se creó una red simbólica de conexión entre todos.

Además, se desarrollaron juegos compartidos entre abuelos y nietos, promoviendo el intercambio de experiencias sobre la infancia, así como competiciones por equipos multigeneracionales que facilitaron la integración de los más pequeños y contribuyeron a mejorar la psicomotricidad de los usuarios, reforzando el trabajo en equipo y el vínculo familiar.

La campaña tuvo además un alcance fuera del centro gracias a la puesta en marcha de un ‘Test de inteligencia generacional’. Una encuesta amena y sencilla diseñada para medir las habilidades intergeneracionales y en el que más de 1.000 participantes pudieron aprender de otras generaciones y descubrir si eran más analógico o digital.

Esta acción forma parte del compromiso intu Xanadú con su comunidad y con el objetivo de impulsar iniciativas que fomenten la conexión social más allá de la experiencia comercial.

Para más información: https://www.intuxanadu.com

Sobre intu Xanadú

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by intu Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por Nuveen desde el año 2017, El Corte Inglés como copropietario y Rivoli Asset Management desde su compra en febrero de 2025. intu Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

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