intu Xanadú se suma al Día Mundial contra el Cáncer de Mama con la acción ‘Guerreras: juntas por la vida'

- En colaboración con Palpa, el destino madrileño instalará un set de concienciación del 17 al 19 de octubre para fomentar el autocuidado y la autoexploración mamaria de manera participativa

- El domingo 19 de octubre tendrá lugar además un baile Haka -la danza tradicional maorí- como símbolo de fuerza, unidad y esperanza

Madrid, 15 de octubre de 2025. Con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama el próximo domingo 19 de octubre, intu Xanadú y en colaboración con la asociación Palpa ponen en marcha ‘Guerreras: juntas por la vida’, una acción especial de concienciación para fomentar el autocuidado a partir de una experiencia emocional y participativa para los visitantes.

Así, desde el viernes 17 al domingo 19 de octubre, habrá un espacio decorado en rosa y con una ruleta en forma de molino de viento como símbolo de prevención activa, y en referencia a la importancia de no dejar nuestra salud en manos del azar y cuidarla con revisiones rutinarias.

Los visitantes tendrán la oportunidad de tirar a la ruleta y llevarse alguno de los premios simbólicos, además de entrar en el sorteo de cuatro dispositivos ‘Palpa’, una esponja de baño con un bulto interior diseñado para enseñar la técnica del autoexamen mamario de manera práctica y educativa.

Asimismo, el domingo 19 de octubre, una experta de la asociación estará en el stand en horario de 15.30h a 17.30h para enseñar a las mujeres cómo palparse el pecho y asegurarse de no encontrar ningún bulto extraño o anomalía.

“Esta acción responde a nuestro compromiso con la comunidad, la salud y el bienestar, en intu Xanadú creemos que la concienciación y la educación es el primer paso para la detección temprana del cáncer de mama, y además hemos querido hacerlo implicando y fomentando la participación de nuestros visitantes, y sin olvidar la parte más emocional y experiencial”, afirma Alexis Martín, gerente de intu Xanadú.

Pasacalles Maorí ‘Guerreras’

Con el objetivo además de transmitir un gesto de apoyo en la lucha contra el cáncer de mama, el domingo 19 de octubre se llevará a cabo una danza Maorí en dos pases por la mañana (a las 12h y a las 14h) y dos por la tarde (a las 17h y a las 19h). Una interpretación respetuosa del baile tradicional maorí que honra al espíritu del Haka para inspirar fuerza, valentía, unidad, solidaridad, esperanza, resiliencia y vida.

El Haka se mezclará además con el ‘Poi E’, una canción tradicional que mezcla ritmos tradicionales del poi (danza maorí con unas bolas llamadas short poi) con música moderna (funk, pop, hip hop).

‘Guerreras: Juntas por la vida’

Dónde: intu Xanadú (A5- Salida 22. Arroyomolinos)

Cuándo: viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de octubre.

Horario set de concienciación: viernes de 17 a 21h, sábado y domingo de 12 a 14h y de 17 a 21h.

Experta Palpa: domingo 19 de 15.30h a 17.30h.

Horario Haka (danza tradicional maorí):

Domingo 19 de octubre

Dos pases por la mañana: a las 12h y a las 14h.

Dos pases por la tarde: a las 17h y a las 19h.

* 1h aproximadamente cada pase

Más información: https://www.intuxanadu.com

Sobre intu Xanadú

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, El Corte Inglés, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by intu Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por Nuveen desde el año 2017 y Rivoli Asset Management desde su compra en febrero de 2025. intu Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

