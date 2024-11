Intuit Mailchimp presenta su servicio de marketing por SMS en España

Intuit - Intuit Inc.

(Información remitida por la empresa firmante)

El SMS se convierte en un nuevo canal para que las empresas de España y toda Europa conecten de manera más efectiva con los consumidores

Madrid, 15 de noviembre de 2024.- Intuit Inc. (Nasdaq: INTU), la plataforma global de tecnología financiera, ha anunciado que el Marketing por SMS en Mailchimp está disponible en Europa. Este servicio ya está operativo en España, Francia, Alemania, Países Bajos, Suiza, Austria e Irlanda, y se prevé su lanzamiento próximo en Bélgica e Italia. Intuit Mailchimp es una plataforma de automatización de marketing y correo electrónico diseñada para compañías en crecimiento, que permite a millones de empresas pequeñas y medianas en todo el mundo escalar su negocio mediante tecnología de marketing de vanguardia, un servicio al cliente galardonado y contenido inspirador. Este lanzamiento representa un hito significativo en la expansión internacional de Intuit y su ambición de ofrecer una plataforma empresarial integral que ayude a las pequeñas y medianas empresas a incrementar sus ingresos y mejorar su rentabilidad.



"Este lanzamiento llega en un momento propicio para Europa, dado que se prevé un incremento de inversión publicitaria en SMS en los próximos años. Esto brinda a los especialistas en marketing una oportunidad para explotar múltiples canales y alcanzar a un público más amplio, si usan la estrategia adecuada", declaró Jim Rudall, Head of EMEA en Intuit Mailchimp. "Mensajes personalizados, como ‘ventas exclusivas’ o ‘de vuelta en stock’, pueden ser herramientas poderosas para atraer a los clientes, logrando una mayor visibilidad gracias a la escasez de ‘ruido’ en el SMS. Al ser conscientes de la opinión de los consumidores sobre este canal, los especialistas en marketing en Europa tienen las herramientas para desarrollar estrategias de marketing personalizadas y efectivas, aprovechando este recurso relativamente poco explotado".



Impulsado por la plataforma experta basada en IA de Intuit, el marketing por SMS de Mailchimp integra los canales de correo electrónico y SMS en un único ecosistema, proporcionando a los especialistas en marketing una valiosa visión de 360 grados sobre el compromiso del cliente. Gracias a la integración de los canales de correo electrónico y SMS, los profesionales del marketing pueden coordinar, generar y enviar campañas de alta conversión a suscriptores, mientras supervisan su retorno de inversión (ROI) desde un panel centralizado. Esto les permite aprovechar constantemente los datos para lograr una mayor interacción y mejorar el vínculo con los clientes.



Mailchimp mejora aún más esta consolidación mediante la fusión de datos provenientes de diferentes fuentes, en perfiles de cliente completos, que potencian las vías multicanal automatizadas y redefinen la matriz de conexión de la audiencia. Esta integración facilita el análisis optimizado, mejora la fidelización y aumenta el retorno de la inversión mediante campañas sincronizadas de correo electrónico y SMS.



En otros mercados, como el estadounidense, los clientes están obteniendo un ROI hasta 16 veces superior en los 3 primeros meses tras lanzar su primera campaña de SMS. Otros aspectos destacados son:



• Los usuarios de Mailchimp ven una tasa de clics hasta un 58% más alta cuando utilizan correo electrónico y SMS.



• Mailchimp SMS tiene una tasa media de cancelación de suscripción menor del 0,1%.



• Tasa media de clics del 12% con Mailchimp SMS.



Marcelo Nuñez, Partnerships and Ecosystem Lead, Intuit Mailchimp, en España, comenta: "La incorporación de los SMS a la plataforma de Mailchimp amplía las oportunidades para los profesionales del marketing en España. Esta herramienta puede ayudar a las marcas a mejorar su conexión con los clientes españoles y proporcionar una nueva dimensión a su estrategia de marketing".



Este anuncio es reflejo del compromiso de Mailchimp y su apoyo a los expertos en marketing con las herramientas necesarias para impulsar el ROI de la campaña y el crecimiento de los ingresos. Para más información, consultar esta web.







Contacto

Nombre contacto: Paula Pérez

Descripción contacto: Archetype

Teléfono de contacto: 671671166