Inversión de 54 millones de euros en la planta de AGCO Power

(Información remitida por la empresa firmante)

Nueva capacidad de producción y un papel más destacado para la economía circular

DULUTH, Ga., 25 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- AGCO (NYSE: AGCO), líder mundial en el diseño, fabricación y distribución de maquinaria agrícola y tecnología de precisión, anunció que su división AGCO Power™ abre nuevas instalaciones de producción en Linnavuori, Finlandia, lo que fortalece la competitividad de la industria manufacturera y destaca la importancia de la economía circular en la generación de energía moderna. La inversión, valorada en 54 millones de euros, forma parte del compromiso previo de AGCO Corporation de 70 millones de euros para la planta de motores de Linnavuori.

Las nuevas instalaciones incluyen una nave de mecanizado de última generación para la fabricación de componentes de Transmisión Continuamente Variable (CVT) y culatas para el motor CORE más reciente de AGCO Power. La ampliación del área de refabricación aumenta la capacidad de la planta para producir motores refabricados.

AGCO Power forma parte de AGCO Corporation. La planta de Linnavuori fabrica motores para las marcas de tractores líderes mundiales de AGCO: Fendt, Massey Ferguson y Valtra.

Centro Global de Experiencia de AGCO en Finlandia "Esta inversión en mecanizado refuerza el papel de Linnavuori como centro global de especialización en motores de AGCO. Invertimos en tecnología de producción de vanguardia y soluciones sostenibles que apoyan a agricultores de todo el mundo", afirmó Kelvin Bennett, vicepresidente sénior de Ingeniería de AGCO.

Linnavuori, que ya es la planta de fabricación de engranajes de transmisión más grande de Finlandia en términos de volumen, ha ampliado su capacidad con la incorporación de 5.600 metros cuadrados de nuevo espacio de producción.

Refabricación: Economía circular en práctica durante más de medio siglo Stefan Caspari, vicepresidente sénior de Experiencia del Cliente y Eficacia Empresarial de AGCO, destaca que la expansión de la refabricación respalda la estrategia a largo plazo de la compañía y su enfoque de "Primero el Agricultor".

"Los agricultores valoran el coste total de propiedad. Esta expansión permite a AGCO brindarles un mejor apoyo, no solo con inversiones en nuevos equipos, sino también con el mantenimiento de la maquinaria existente mediante soluciones de refabricación más rentables", comentó Caspari.

AGCO Power lleva más de 50 años reacondicionando motores, comenzando la refabricación en 1990. Actualmente, se refabrican más de 1.000 motores al año, y con las nuevas instalaciones, la capacidad máxima alcanzará los 2.500 motores al año.

"Los motores refabricados prolongan la vida útil de las máquinas y permiten reutilizar hasta el 80% de la masa del motor, incluidos todos los componentes de hierro fundido. Esto se traduce en una huella de carbono mucho menor en comparación con la fabricación de un motor nuevo", explicó Jussi Rinne, director de Calidad y Posventa.

Además de motores refabricados, Linnavuori también produce bloques de motores de gas y motores marinos.

Nuevas inversiones impulsan el desarrollo de la generación de energía sostenible En 2024, AGCO Power también inauguró un laboratorio de energía limpia en Linnavuori, donde se investigan y prueban futuras tecnologías de motores con bajas emisiones de carbono. La recién terminada nave de mecanizado y la ampliación de la refabricación complementan la planta de Linnavuori, reforzando la posición de AGCO Power en soluciones de generación de energía sostenible.

Fendt, Massey Ferguson y Valtra son marcas registradas de AGCO. AGCO Power es una marca registrada de AGCO.

Acerca de AGCOAGCO (NYSE: AGCO) es líder mundial en el diseño, fabricación y distribución de maquinaria agrícola y tecnología de agricultura de precisión. AGCO ofrece valor a agricultores y clientes OEM a través de su cartera de marcas diferenciadas, que incluye las marcas líderes Fendt, Massey Ferguson, PTx y Valtra. La línea completa de equipos, soluciones y servicios agrícolas inteligentes de AGCO ayuda a los agricultores a alimentar a nuestro planeta de forma sostenible. Fundada en 1990 y con sede en Duluth, Georgia, Estados Unidos, AGCO registró ventas netas de aproximadamente 11.700 millones de dólares en 2024. Para más información, visite www.agcocorp.com.

Acerca de AGCO Power AGCO Power es uno de los principales desarrolladores y fabricantes mundiales de motores para maquinaria todoterreno. Fabricamos motores para marcas de tractores reconocidas como Fendt, Valtra y Massey Ferguson. Además, los motores AGCO Power se utilizan en otras máquinas de trabajo, incluyendo equipos forestales. Nuestras plantas de producción se encuentran en Finlandia, China, Brasil y Argentina. La planta de Linnavuori opera desde hace más de 80 años y es una filial de AGCO Corporation.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2780166/AGCO_Power_Linnavuori_factory_in_Finland.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2780167/AGCO_power_technician.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2354035/AGCO_Red_Black_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/inversion-de-54-millones-de-euros-en-la-planta-de-agco-power-302566240.html